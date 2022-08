¿Qué hacemos? Las mejores propuestas para el fin de semana

VIERNES 2/9

Puro estilo y cachengue

Black Jagg

La calidez con la que la recibe el público puntano es motivo necesario para que la DJ visite la ciudad la mayoría de los fines de semana. Amiga de la casa, nuevamente llega con dos sets especiales para los habitués del club. Primero, con una selección de canciones retro para bailar toda la noche y el sábado le toca el turno al pop y su magnetismo dentro de la pista.

Hora: 23 Lugar: Sky Club

SÁBADO 3/9

Un gran encuentro

Pasado Verde y Rayos Láser

Por un lado, los mendocinos de Pasado Verde vuelven a la provincia para continuar en su tarea de formar un público puntano, que ya tienen. Lo acompañan en el escenario los cada vez más asentados Rayos Láser, que desde Villa María siguen con su rock del interior con proyección a todo el país. Una fecha doble e imperdible.

Hora: 23:30 Lugar: Comuna Entrada: 1.500 pesos

JUEVES 1/9

Clásicos del rock y el blues local

No va +

Amigos entrañables de All Right, los músicos de No va + vuelven a ponerle rock y blues antes de que llegue un nuevo fin de semana. Canciones de todos los tiempos y un repertorio conocido para darle la bienvenida a septiembre.

El riff de las guitarras

Non Stop

Los merlinos más rockeros se presentan en el auditorio y luego siguen su rumbo al encuentro de motociclistas que se realizará el sábado donde compartirán escenario con Botafogo.

Hora: 20 Lugar: Casa del Poeta, Merlo Entrada: gratis

Una tarde de invierno

Berlina

Cálida y sensual, la cantante deleitará a los comensales que se acerquen al bar del Paseo del Padre con su guitarra y un repertorio variado en el que incluye canciones propias como "Chula", "Fuimos" o "Flors".

Hora: 19. Lugar: Balcarce Bar.

Otras propuestas para el viernes



Para buscar la solución

Supermerk2

En una edición más de la fiesta La Perla, la banda de Buenos Aires aporta su cumbia rayada y mega-hiper-súper bailable con canciones como "La lata" o "La resaka". Una fiesta movida que tendrá sorpresas en las próximas ediciones.

Hora: 23:30 Lugar: Comuna Entrada: 800 pesos

Formato musical

Cassette

Desde Río Cuarto, una banda fideliza el sonido del rock nacional de los 80 con covers que se recuerdan, se viven y se cantan. Parte del ciclo Música en el Aljibe.

Hora: 20 Lugar: Casa del Poeta, Merlo Entrada: gratis

Dos guitarras que saben

Los amantes del jazz en Villa Mercedes tienen una cita inolvidable con Esteban Ramos y Juampy Juárez como parte del ciclo Conexión, organizado por la Municipalidad. A las 21 en el Teatro del Viejo Mercado, con entrada gratuita.

El sábado también podés disfruar...

En dúo

Flavia Calderón y Gregorio Rodríguez se reúnen en la Casa del Poeta para compartir canciones y experiencias. A las 20 con entrada gratis.

Palpitaciones anticipadas

Solistas y dúos del colectivo de mujeres y disidencias de San Luis arman un festival en Casa Wicca que propone calentar la máquina para el encuentro de octubre. Muchas voces detrás del mismo objetivo. Claudia Prett, Faviola Perroni y Marianela Arce son algunas de las cantoras. A las 17, con entrada a 400 pesos.



El lado oscuro de la luna

Pulse

Uno de los mejores tributos a Pink Floyd que se puede encontrar en la provincia muestra su show visual y musical con la guía de los chanchos rosas y las luces pegadas al cuerpo.

Hora: 22 Lugar: Morrison Auditorio Entrada: 960 pesos

Sabroso menú

Mario Loyola

El puntano Mario Loyola se dedica de lleno a su carrera folclórica y solista y tras su paso por Sabroso toca en el Boliche Don Miranda de Villa Mercedes.

Humor y gracias

Denna y Vivas

Claudio Denna y Javier Vivas, dos reconocidos actores villamercedinos, estrenan “Adjuntos”, una obra de teatro llena de humor y gracia que subirá a las 22 a La oveja negra.



Amigos de las tonadas

La Cautana

“La cautana”, “Herencia chamamecera”, Marianela Pérez, Luz Ranni y “Qhispikay” se juntan en Merlo y le dan acordes a una peña al mediodía. En el Museo Lolma a partir de las 12:30.

La dama de la versatilidad

Verónica del Río

En banda y con canciones que pasan por boleros, tangos, swing y folclore, la villamercedina presentará su pluralidad en una noche para todos los gustos.

Hora: 00:00. Lugar: Influencia bar, Villa Mercedes

Teatro acústico

Chico Folk

Música, teatro y performances se mezclan con relatos sobre gauchos actuales inmersos en un mundo diverso. El artista propone un musical distinto en el que suenan canciones complementadas con teatro y danza.

Hora: 21. Lugar: Portal 271, Villa Mercedes. Entrada: 500 pesos

Rejunte de mil amores

Peña "Los ahijados"

Potrero de los Funes tiene su lugar tradicional donde guitarras y bombos resuenan con fuerza. El sábado nuevamente el folclore será el protagonista con artistas como Volver en guitarras, ADN, La viguela, Cantisani y su conjunto, Pablo Ponce y el ballet Tradiciones de mi tierra. La velada se completará con el dúo Latin heart, para darle un giro diferente.

Hora: 21:30. Lugar: Lo de Peky, Potrero de los Funes. Entrada: 600 pesos

Entre dos partes

Belén Conte

La joven artista presenta su segundo disco “Las partes separadas” en un concierto donde prevalecerá la suavidad de las canciones y la intensidad de los ritmos urbanos. Además cantará temas de su primer álbum “Mujer sin cara”.

Hora: 22. Lugar: All right. Entrada: gratis

DOMINGO 4/9

Los hijos de…

Destino San Javier

Tras ganar el premio Gardel a la mejor canción de folclore, los descendientes del famoso “Trío San Javier” hacen su primer teatro en la provincia. Una ocasión para juntarse con el folclore.

Hora: 21.30. Lugar: Sala Hugo del Carril. Entrada: 3.500