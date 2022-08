Señalan que hay dificultades en la importación de zapatillas

El faltante de artículos importados continúa en el rubro del calzado deportivo. Un sondeo que concretó El Diario en diferentes comercios del microcentro arrojó que los referentes del sector compensan la escasez de productos con marcas nacionales. Si bien esto se advertía al menos desde mayo, el escenario actual se profundizó. A este problema se le suman las variaciones de los precios, que treparon un 20%.

“De Nike ya no ingresa nada. Aparentemente no entra mercadería porque las multimarcas no quieren entregarla. En teoría, lo que dicen es que las guardan para la venta en sus casas oficiales”, señaló Gastón Irazabal, encargado de una reconocida casa deportiva de calle Belgrano.

Además, contó que hay un conflicto grande con el ingreso de botines de fútbol. Tardan en llegar y prácticamente ya no queda stock.

La escasez de Adidas también se nota en los locales. En exhibición hay modelos repetidos de distintos talles y muy pocas opciones para elegir. “Ingresa a cuentagotas. Por eso tenemos que implementar otras firmas para suplementar las que faltan. Este problema abarca en todos los sectores y deportes, por eso empezamos a trabajar con marcas nuevas”, precisó José Ojeda, encargado de un local de peatonal Rivadavia.

Todos los referentes consultados coincidieron en que, en los últimos 15 días, los precios de las zapatillas aumentaron un 20%. Un modelo urbano y económico se puede conseguir a $7 mil, mientras que uno deportivo con especificaciones técnicas supera los $50 mil (meses atrás, este tipo de artículos partía en los $30 mil). El impacto de los precios se advierte también en los más chicos. En mayo, un calzado para niño o niña llegaba a costar $7 mil. Ahora superan los $10 mil, según la marca.

Aunque las ventas están desestabilizadas, no se paralizaron. Para adquirir un par de zapatillas, la gente busca financiación. Las tiendas tienen opciones de créditos de la casa, trabajan con tarjetas y financieras.