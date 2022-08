"Chiquito" Romero se entrenó en Boca e Ibarra sacó a Rossi del equipo

El arquero Sergio "Chiquito" Romero tuvo hoy su primer entrenamiento en Boca, tras sumarse al equipo por el conflicto de Agustín Rossi, quien no renovó su contrato.

En ese marco, el entrenador Hugo Ibarra sacó del equipo titular a Rossi de cara al partido frente a Agropecuario por Copa Argentina.

En la práctica que tuvo el “Xeneize” en el Predio de Ezeiza, el entrenador contó con la presencia del flamante refuerzo y de forma inmediata pateó el tablero y sacó de los titulares a Rossi, aunque bajo los tres palos estuvo Javier García.

El conflicto que desató la no renovación del portero de 26 años con el Consejo de Fútbol derivó en la contratación del ex Racing y Selección Argentina que no partió con la delegación a Salta para el encuentro de octavos de final contra el "Sojero", pero si podría ser de la partida el próximo domingo ante "La Academia".

Por otra parte, Ibarra movió varias piezas y dispondrá de varias caras nuevas en el equipo titular, ya que ingresarán Frank Fabra por Agustín Sández, Jorge Figal por Carlos Zambrano, Martín Payero -tendrá su estreno desde el inicio- por Juan Ramírez, Nicolás Orsini por Luis Vázquez y Exequiel Zeballos por Sebastián Villa.

Si bien son varios los cambios, quien no reaparecerá es Darío Benedetto, quien se perdió los últimos dos juegos por un esguince en el tobillo izquierdo que sufrió contra Talleres de Córdoba.

