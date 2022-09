Dejaron sin trabajo a 15 empleados de la fábrica Palmero y hubo protesta

Angustia, desazón y mucha bronca despertó el despido de 15 trabajadores de la fábrica Palmero, ubicada sobre ruta 3, en la ciudad capital. Dirigentes de la Unión Obrera Metalúrgica seccional San Luis se manifestaron este miércoles en el acceso a la compañía con una quema de neumáticos y un banderazo. El gremio exige la inmediata reincorporación de los obreros, ya que considera arbitraria, injusta y sin ningún motivo aparente la cuestión de las cesantías.

De la protesta, que comenzó a las 7, además de los trabajadores que recibieron este martes por la mañana los telegramas que les comunicaban la amarga noticia, participaron sus compañeros, quienes desde el interior de la fábrica, pegados al alambrado que los separa de la vereda, expresaron su descontento por la decisión. También estuvo un grupo de dirigentes del gremio.

Para hoy está previsto el desembarco en esta ciudad el secretario de Organización Interior, Diego Espeche, quien acompañará a los dirigentes de la UOM locales en todos los procedimientos ante el Ministerio de Trabajo y el Programa Relaciones Laborales del Gobierno de San Luis.

Entre los trabajadores cesanteados hay 11 operarios y 4 supervisores cuya antigüedad va desde los 4 meses a los 16 años. La decisión genera una enorme preocupación en el resto de los obreros. Hasta anteayer, el plantel de mano de obra era de 60 personas.

“Los despidieron sin aviso previo, sin comunicación desde Recursos Humanos de la fábrica, nada. Les llegó el telegrama y nada más. Eso fue todo. Es lamentable que ocurra esto porque detrás de cada operario hay familias y en la situación económica en la que está el país esto es durísimo”, comentó el secretario general de la UOM San Luis, Jorge Garro, en diálogo con El Diario de la República.

“Hablamos con Recursos Humanos y nos comunicaron que acá hay supervisores y gerentes. Pero nos explicaron que este tipo de decisiones se toman en la sede central, en Buenos Aires. No me dieron ninguna respuesta. Traté de comunicarme con Julián Palmero, el propietario, pero no se encuentra en el país. Vamos a insistir porque queremos saber cuáles fueron los motivos para semejante decisión”, añadió Garro.

Desde el sindicato se realizaron las presentaciones correspondientes en el Ministerio de Trabajo. Solicitaron la reincorporación de todos los trabajadores. “Palmero todavía no presentó toda la documentación correcta ante el Ministerio de Trabajo por el despido de nuestros compañeros. Por eso no pueden todavía sacar alguna resolución o ver de qué manera se puede subsanar este conflicto. Mientras tanto nosotros apoyamos a los trabajadores. Nuestro grupo de delegados está presente, afuera de la empresa, sin cortar el tránsito, junto a los obreros que continúan sus tareas en la fábrica”, explicó el sindicalista.

Los propios empleados que ayer ingresaron a sus tareas habituales confiaron a El Diario de la República que la producción de la fábrica mermó muy poco. En otras épocas, las ventas cayeron mucho más y en ningún momento la patronal tomó una decisión tan drástica. Apenas algunas suspensiones o disminuciones de turno, todas consensuadas entre las partes. Por ello, la sorpresa y el drama, ante los despidos, fue enorme.

En Palmero se fabrican transformadores energéticos para distintas empresas nacionales. Entre ellas, YPF.

