Distintos momentos de la variada historia chilena

Chile es un país soberano, ubicado en el extremo sur de América del Sur. Su capital es la ciudad de Santiago. Está constituido por tres zonas geográficas. Chile continental comprende una franja en la costa occidental del Cono Sur que se extiende entre la ribera sudoriental del océano Pacífico hasta las cumbres más altas divisorias de aguas de la Cordillera de los Andes. Alcanza un largo de 4.270 km, y un ancho máximo de 445 km. Limita con Perú al norte, Bolivia al nordeste y Argentina al este, totalizando 7.801 km de fronteras terrestres. Hay un Chile insular y un Territorio Chileno Antártico. Tiene una costa de 6.435 km de longitud.

El último domingo tuvo lugar un plebiscito por la nueva Constitución. El resultado fue contundente: Rechazo 61,86% contra 38,14% de Apruebo. Votó cerca del 85% de la población, para un total de casi 13 millones de electores. La cantidad de electores y la diferencia entre una y otra opción sorprendió en general, y dejó margen para los más variados análisis. Si bien las encuestas anticipaban que el Rechazo encabezaba sobre el Apruebo, no habían previsto ese resultado. La masiva afluencia a las urnas fue producto del voto obligatorio, toda una novedad para los ciudadanos chilenos. La gran cantidad de nuevos votantes favoreció de forma contundente el Rechazo al nuevo texto Constitucional: de los casi más de 4,5 millones electores más que votaron en esta elección respecto a diciembre de 2021, cuando Gabriel Boric ganó en segunda vuelta, solo cerca de 250.000 lo hicieron a favor del Apruebo. El resto, más de 4 millones, fueron por el Rechazo. Los datos fueron contundentes: el Apruebo ganó únicamente en ocho comunas, y con escasos márgenes. Tendrá lugar un nuevo proceso que deberá contar, se presupone, con los tres mismos pasos: elección de convencionales para una nueva Convención Constitucional, redacción de un nuevo texto y otro plebiscito de salida. El acuerdo respecto a un nuevo proceso constitucional fue ratificado el mismo domingo en la noche por todas las fuerzas encolumnadas tras el Rechazo. Influyen muchas situaciones particulares de la coyuntura y de la construcción de la reforma plebiscitada, pero el malhumor social que dejó la pandemia parece un factor que no puede ser desconocido en todo Occidente, y sobre todo en una sociedad tan particular como la chilena.

En ese mismo Chile, hace 49 años, sucedió que la democracia latinoamericana sufrió un golpe devastador cuando Augusto Pinochet Ugarte encabezó el brutal golpe militar que terminó con el bombardeo a La Moneda y con la vida del presidente socialista de Chile Salvador Allende. Como las carencias narrativas acucian, vale recurrir a buenos libros y mejores autores para contar lo sucedido, y comprenderlo cabalmente, dice “Paula” de Isabel Allende: “… El 11 de septiembre de 1973 al amanecer se sublevó la Marina y casi enseguida lo hicieron el Ejército, la Aviación y finalmente el Cuerpo de Carabineros, la Policía chilena. Salvador Allende fue advertido de inmediato, se vistió de prisa, se despidió de su mujer y partió a su oficina dispuesto a cumplir lo que siempre había dicho: de La Moneda no me sacarán vivo… El Presidente se dirigió por última vez al pueblo a través de la única emisora de radio que aún no estaba en manos de los militares insurrectos. Su voz era tan pausada y firme, sus palabras tan determinadas, que esa despedida no parece el postrer aliento de un hombre que va a morir, sino el saludo digno de quien entra para siempre en la historia. (Dijo) Seguramente Radio Magallanes será acallada y el metal tranquilo de mi voz no llegará a ustedes. No importa. Lo seguirán oyendo. Siempre estaré junto a ustedes. Por lo menos mi recuerdo será el de un hombre digno, que fue leal a la lealtad de los trabajadores… Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos… El Presidente permaneció con el fusil en la mano junto a la bandera chilena rota y ensangrentada del Salón Rojo en ruinas. Los soldados irrumpieron con las armas listas. La versión oficial es que se puso el cañón del arma en la barbilla, disparó y el tiro le destrozó la cabeza…”. Sirva la memoria para rescatar siempre la democracia y el respeto a la voluntad popular.