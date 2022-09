Historias desde la metáfora

Solo tenía 4 años Mirta Pagliarone cuando descubrió que detrás de un papel y un lápiz había una historia para contar. Primero a través de la poesía que dedicaba a sus padres, mascotas y amigos. Al ritmo que crecía, fue desarrollando más experiencia y con la observación, sus objetos de admiración y temática para sus escritos pasaron a ser las flores, las nubes y la luna. Con la juventud llegó el romanticismo y el desgarro de los primeros desamores. Todo ese camino recorrido le dio a Mirta la posibilidad de elegir el género y su propia forma de escribir.

La escritora puntana —quien también es conductora radial y televisiva— lanzó su tercer libro editado por Payné. Se llama “La otra, historias de amor con nombres propios” y consta de 26 cuentos de amor que llevan por título el nombre de la mujer que lo protagoniza. La obra se puede conseguir en librería Anello en Belgrano y Colón, y en los próximos meses estará disponible en Villa Dolores, Villa Carlos Paz, Córdoba, Mendoza, Buenos Aires, Villa Mercedes y Villa de Merlo.

La autora explicó que su libro “habla de los sentimientos y las emociones de las mujeres que son amantes, las segundas", aunque se apura en aclarar que no es su intención levantar la bandera de la infidelidad, sino —por el contrario— "reconocernos y reconocer a la mujer como mujer cuando por algún motivo cumple con ese rol que no es tan feliz”.

Mirta contó que el libro tuvo varios tiempos de escritura, porque no fue fácil desde un lugar como es la ciudad de San Luis escribir de una temática que puede generar muchas opiniones de controversia. "Es un tema muy sensible y con todo el movimiento de género, en donde las mujeres podemos reconocernos en las otras desde distintos lugares, me pareció importante tomar este tema que no se suele tratar", adelantó.

Para Pagliarone, ser "la otra" en una mujer representa una parte muy dolorosa, relacionada con el desamor, la traición y cómo se las representa. La autora mencionó las palabras "usurpadora", "ladrona", "mala mujer" e incluso otros epítetos más desagradables usados en su mayoría por los varones.

"La intención es poner en la bandeja que esa mujer, que por algún motivo se convierte en la otra, que también es una elección, tiene también algo para contar", dijo. Y señaló que a veces otros aspectos de la pareja —como la falta de comunicación, el desgaste, la ausencia de compromiso— deberían tener más peso en la resolución de una pareja que la aparición de una tercera persona.

Mirta tiene otros dos libros: “Paisaje de mujer enamorada”, el primero, de poesía, donde hace una pequeña recopilación de poemas, un género del que es asidua creadora, ya que tiene escritos más de mil; y “Cuentos para leer tomando un café”, compuestos por textos cortos de ciencia ficción y esotéricos.

“Me considero una mujer que escribe historias siempre desde una metáfora, soy una mujer metáfora. Lo digo y me río, quizá un psicólogo diría que disfrazo las cosas y nos las llamo por su nombre, pero a mí siempre me gustó encontrarle la vuelta, la otra parte, lo que nadie ve", dijo la escritora, quien aseguró que no admite la vulgaridad en sus relatos y en las palabras que utiliza.

