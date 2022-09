Facundo Collova consiguió la medalla de plata en Brasil

Facundo Collova regresó este domingo del Sudamericano de Powerlifting (levantamiento de pesas en potencia) y Bench Press (fuerza desde el banco) desarrollado en Brasil con una merecidísima medalla plateada, al destacarse en la categoría 83 kilogramos open en Bench Press Raw (sin equipo). El mejor registro del puntano fue de 157.5 kg, conseguidos en el segundo de los tres intentos que tuvo disponibles (en el tercero buscó el récord argentino con 162.5 kg).

Collova, de 26 años, asistió al evento con sede en la localidad de Cazador como integrante del seleccionado "albiceleste", al que llegó gracias a ser el actual campeón argentino de la categoría.

El puntano, quien ayer arribó al país y en su primer intento levantó 150 kilogramos, explicó en qué se basa la disciplina: "Es levantamiento de pecho con pausa. Hay 3 réferis que evalúan varias cosas (puntualmente la postura de los competidores). Al bajar la barra tenés que tenerla sostenida, aproximadamente, un segundo. Y luego sacarla y guardarla. La barra se baja cuando los réferis determinan que está estable, eso puede llevar 2 o 3 segundos".

162.5 kilos es el peso que Collova intenta levantar para lograr un nuevo récord argentino. El puntano ya es dueño de una gran marca en Junior, que es de 140.5 kg. Ahora pondrá toda su energía para poder participar el próximo año en otro certamen internacional.

Con la marca de 157.5 kilogramos asegurada, Facundo no pudo luego conseguir los 162.5 kg que hubiesen significado un nuevo récord argentino. El pesista reflexionó sobre su actuación: "Fue un buen torneo, pero sí quedé un poco amargado porque fui a buscar esos kilos y no salieron. Estuve un 3% por debajo de mis expectativas. Un 97% lo hice bien, por eso considero que fue un buen torneo. Pero me faltó ese 3% para decir que terminé satisfecho. Salí conforme, competí bien. Ahora hay cosas por corregir y seguramente la marca va a llegar", señaló.

Concluido el Sudamericano en Cazador, que había comenzado el pasado miércoles y se despidió ayer, el atleta de San Luis adelantó que ya piensa en un nuevo torneo internacional, previsto para el próximo año. "Este es un deporte que demanda mucho esfuerzo; el desgaste físico es alto y también el riesgo de comprometer las articulaciones. Por eso un deportista compite como mucho 3 veces al año. A mí me gustaría participar el año que viene en un evento internacional y pasar por arriba del récord argentino, despegar mucho más de los 162.5 kg", aseveró.

Finalizó conforme, pero no satisfecho. Seguirá trabajando duro para cumplir sus metas.

Actualmente Facundo es entrenado por Axel Ferrari y participa en las diferentes competencias representando a la Federación Metropolitana, dado que San Luis no cuenta con una propia.

"Todavía no he decidido, pero tengo varias opciones para el próximo año: participar en Europa o en Sudamérica. Para esto se necesita mucho tiempo de trabajo y volver a reprogramar todo, comenzando nuevamente un proceso largo", cerró Collova, quien agradeció a la Municipalidad de Juana Koslay por el apoyo que le brinda y resaltó que para llegar en óptimas condiciones a Brasil inició la puesta a punto en el mes de diciembre.

Redacción/MGE