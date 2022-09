"Cardenal" confirmado para los Juegos Odesur

Bruno de Genaro estaba en viaje para competir en el Meeting Atletismo Rosario cuando leyó la lista de 28 convocados que dio a conocer la Confederación Argentina de Atletismo (CADA) para afrontar la 12ª edición de los Juegos Odesur Asunción 2022. Y allí vio su nombre para afrontar los 400 metros con vallas.

En la misma nómina estaba la elite del atletismo argentino, con nombres tales como Joaquín Arbe, Mariana y Florencia Borelli, Federico Bruno, Juan Manuel Cano, Maximiliano Díaz, Ignacio Carballo, Nazareno Sasia y Germán Chiaraviglio, entre otros.

"Aún no puedo creer ver mi nombre ahí. Pero venimos trabajando desde hace mucho con Pedro (Nadal, su entrenador) para lograr todo esto. Y mucho tiene que ver todo el equipo de trabajo, más mi familia y sponsors", señaló el "Cardenal".

Los Juegos Odesur o Sudamericanos son el primer paso de cada ciclo olímpico. El año que viene serán los Juegos Panamericanos Santiago 2023 y luego los Juegos Olímpicos París 2024.

50.86 su mejor marca en la prueba de 400 m con vallas. La consiguió en las semifinales del Mundial U20 disputado en Cali, el pasado 4 de agosto. Ese registro es récord nacional U20 y ocupa el sexto lugar en el ranking histórico argentino.

En esta ocasión, los Odesur serán en Asunción, Paraguay, y se desarrollarán del 1º al 15 de octubre. El atletismo puntualmente tendrá competencia del 12 al 15 del próximo mes, y según el programa, De Genaro saldrá a escena el viernes 14/10 a las 21:05 de Argentina en los 400 metros con vallas.

"Recibir la noticia fue una emoción gigante, igual o quizás un poco mayor que cuando me enteré de que iba al Mundial U20. Es una satisfacción muy grande". Y continuó: "En los días previos sabía que había chances, pero hasta que no está el boletín con el nombre, nada es seguro. Y cuando estábamos saliendo para Rosario, 'Pola' (Valentina Polanco) me mostró la lista en su celular y estaba mi nombre".

De Genaro, Polanco y Julián Berca, tres atletas del Ave Fénix San Luis que entrenan bajo las órdenes de Nadal, se midieron el último sábado en la renovada pista sintética del Estadio Municipal "Jorge Newbery" en Rosario.

"Estamos trabajando con la idea de poder acercarnos a la marca del Mundial U20, pero sé que en las dos carreras posteriores —la del último sábado y el Nacional U23 en Misiones— no ayudó el clima. Pero me sentí bien arriba de la valla y eso es positivo", contó el deportista oriundo de Jarilla.

Antes de los Odesur, De Genaro, al igual que Polanco y Berca, tendrán otro compromiso vistiendo los colores de la Selección Argentina: el Campeonato Sudamericano U23 en Cascavel (Brasil), del 30 de septiembre al 2 de octubre.

"Estamos planificando todo para ambos viajes. En lo personal tenía una pequeña molestia en el aductor, pero tras competir en Rosario me quedé tranquilo porque corrí bien, sin molestias y marqué 52.55. Quizá tenga algo de presión en Cascavel porque llego con la mejor marca, pero quiero correr sin presiones, contener emociones, igual que como afronté el Mundial en Cali. Siempre con la idea de dejar lo mejor representado a mi pueblo, a la provincia y al país", concluyó.

