Cientos de jóvenes cerraron los festejos por el Día del Estudiante

A pesar del frío que dejó la nevada, este miércoles los estudiantes disfrutaron su día en El Trapiche, una tradición que no parece pasar de moda. Algunos emprendían la vuelta con sus hieleras, colchas y mochilas luego de cinco días de fiesta y otros, llegaban para vivir una tarde a puro picnic, música, mates y juegos.

La concentración principal fue en el cuarto puente, donde una agencia de viajes puso ritmo durante toda la jornada. Allí se podían apreciar los grupitos de amigos y amigas, entre los que estaba Melina Cuello junto a sus compañeras Paz y Nazarena. “Esta es la segunda vez que venimos a pasar el día. Este año fue difícil organizarnos porque a la mañana hacía mucho frío, entonces no sabíamos si íbamos a venir. Pero al final se compuso y nos quedaremos hasta la noche”, contó Melina, quien es alumna de cuarto año de la Mixta.

En un recorrido que hizo El Diario, la mayoría de los estudiantes aseguraron que en esta oportunidad hubo menos gente que en años anteriores; el frío fue un factor. Sin embargo, no impidió que cientos de chicos y chicas aprovecharan su merecido descanso.

Para venir acá, juntaron plata con venta de empanadas y pizzas. Fue un año tranquilo y seguro para todos. Simona Rosales.

Micaela Barroso es de la promoción Sefex y junto a sus compañeros viajaron desde Beazley para pasar el día. Según contó, en la localidad festejaron el Día de la Primavera el viernes con un concurso de carrozas y pudieron ganar el viaje que los llevó a El Trapiche. “Estamos acá desde las ocho de la mañana gracias a que ganamos el concurso. Es la primera vez que venimos y para nosotros es muy lindo. Pudimos desayunar, almorzar y ahora nos quedamos a la orilla del río hasta las ocho de la noche”, dijo.

Algunos aprovecharon el cierre de la Semana del Estudiante con el show de La Konga que en la noche del martes juntó a más de 35 mil personas. Ese caso fue el de Jenifer Salinas, que junto a sus amigos de la niñez decidieron volver a El Trapiche para recordar momentos. “Dormimos en el auto porque vinimos a ver La Konga. Somos siete amigos y amigas que nos conocemos desde el jardín y queríamos volver para acordarnos de nuestro último año de escuela”, contó entre risas.

El frío hizo que nos quedemos mucho tiempo en las cabañas, pero la pasamos bien; se notó menos gente. Paula Suárez

La preocupación de los tutores siempre es lo principal y entre la multitud, El Diario encontró a Simona Rosales, mamá de Gonzalo, que estaba en El Trapiche desde el sábado junto a sus compañeros de la promoción Belissarios. “Este año no hubo tanto disturbio y los cabañeros contaron que los chicos no hicieron daños como en otras ocasiones. Fue una edición más tranquila y estuvieron muy controlados”, dijo Rosales. Como mamá estuvo tranquila durante estos cinco días porque notó que este año hubo más seguridad y control dentro del pueblo. “El Gobierno hizo muchos juegos y cosas para ellos, que a mí me parecieron perfectas, porque es una manera de aconsejarlos y de que no haya más disturbios ni peligro. Eso nos dio seguridad a los padres”, mencionó.

Ahora los jóvenes retomarán sus agendas con las pilas recargadas y proyectarán nuevos encuentros para el año próximo.

Redacción / NTV