En el último año, la V Brigada triplicó el número de soldados voluntarios

En el último año, la V Brigada Aérea triplicó la cantidad de personal en el Servicio Militar Voluntario en su cuerpo. Y ahora buscan cubrir alrededor de cuarenta vacantes en distintos oficios, luego de realizar una serie de pruebas y un curso de ocho semanas, y así dejar cubierto el plantel. Las inscripciones estarán abiertas hasta el viernes 30 de septiembre.

El capitán Emmanuel Bruera comentó que a partir de este año hubo un cambio de políticas en la Fuerza Aérea y por eso incrementaron el cupo del total que pueden incorporar. Con los nuevos soldados, alcanzarán los más de ciento cuarenta.

“Necesitamos todos los perfiles que estén relacionados al mantenimiento de instalaciones, de automotores, estudiantes de enfermería, de kinesiología, radiólogos, instrumentadores quirúrgicos, auxiliares de odontología, de veterinaria y peluqueros caninos. El requisito principal es que tengan el primario completo, el resto puede estar en curso”, contó.

También pueden postularse quienes tengan conocimientos en tareas de plomería, electricidad domiciliaria e industrial, albañilería, construcción en seco; en oficios como soldador, gasista, tornero o carpintero; técnicos aeronáuticos, electrónicos, electromecánicos y mecánicos; pasteleros y cocineros; músicos, cantantes o intérpretes de instrumentos de viento o percusión, bastoneros y periodistas, locutores, diseñadores o fotógrafos.

Lo importante es que cuenten con experiencia comprobable o certificación de algunos cursos. Emmanuel Bruera.

Además, explicó que en esta oportunidad la convocatoria no es para el escalafón de técnicos. Por eso, no contar con un título universitario no es excluyente. “Lo importante es que cuenten con experiencia comprobable o certificación de algunos cursos y que los presenten para el momento de avanzar en la preselección”, dijo.

Luego de la fecha límite, harán entrevistas personales para conocer las aptitudes y el perfil de cada aspirante. Después, continúan los exámenes psicofísicos que se realizan en dos etapas, y posteriormente quienes pasen todas las pruebas accederán a la orden de mérito en la que se los convoca para comenzar con una serie de talleres.

“Esta nivelación tiene una duración de ocho semanas y una vez que lo finalizan es remunerado. Conocerán sobre las reglamentaciones internas, el régimen del soldado, la educación militar, la formación como combatientes de manera individual para el manejo de armamento, tiro, supervivencia, desfiles, prevención de accidentes y primeros auxilios. Es bastante integral y es tanto teórica como práctica”, detalló Bruera.

Los perfiles requeridos principalmente son oficios y auxiliare

En cuanto a las pruebas físicas, mencionó que tienen un avance progresivo para que los interesados vayan adquiriendo resistencia de a poco. “Siempre buscamos que día a día vayan mejorando y superándose a sí mismos en el ámbito militar, que es algo nuevo para ellos”, sostuvo.

Si bien serán voluntarios, quienes accedan a los puestos tendrán una remuneración mensual que ronda los $56.000. “A medida que transcurren los años y vayan ascendiendo en la jerarquía se les irá incrementando el sueldo. Trabajan de 8 a 14 y dos o tres turnos de 12 o 24 horas al mes, nada más. El horario les permite continuar estudiando y especializándose en lo que ellos quieran. En ese sentido tenemos mucha flexibilidad, porque queremos que se perfeccionen”, añadió el capitán.

Documentos a presentar

► Formularios

Pedir la Solicitud de Inscripción y Declaración Jurada de Salud al mail incorporacionvbrigadaaerea@gmail.com.

► Requisitos a reunir

Fotocopia de DNI de ambos lados, foto 4x4 a color, de libreta de vacunas de COVID-19, de CUIL, del certificado de estudios (legalizada) y de la partida de nacimiento. También adjuntar certificado de reincidencia y de antecedentes penales provincial.

► Estudios médicos

Son complementarios y se admiten hasta el 7 de octubre. Electrocardiograma y para aspirantes mujeres, colposcopía y PAP. Cada uno de ellos con informe médico.

► Presentación

Hasta el viernes 30, de 8 a 14 en la V Brigada Aérea.

Redacción / NTV