San Luis FC recibe a Maipú para seguir con la racha invicta

San Luis FC quiere seguir con la racha triunfal. El equipo puntano es puntero e invicto de la Primera C de AFA y en la tarde de este sábado, a las 15:30, recibe a Maipú de Mendoza en La Pedrera, en un partido válido por la primera fecha de la segunda rueda de la zona campeonato.

Las dirigidas por Carlos Casteglione tienen 30 unidades, tres más que su escolta Talleres de Córdoba: hasta ahora, son los dos equipos que ascienden a la Primera B Metropolitana. Entre la fase de grupos y la zona campeonato, jugó 19 partidos: ganó 15 y empató 4. Hizo 92 goles y solo le convirtieron en 12 oportunidades. Florencia Cordero, con 19 anotaciones, es la máxima artillera del elenco de San Luis.

Para el duelo de esta tarde, el DT no podrá contar con la capitana Amira Camargo —lesionada—, con Solange Camargo ni Antonella Tatulli —ambas llegaron a las cinco tarjetas amarillas y tendrán que purgar una fecha de suspensión—. Y es muy probable que cambie el dibujo, ya que solo le queda una volante central disponible: Marianella Suárez. Y es muy factible que el 4-2-3-1 habitual le deje lugar a un 4-3-1-2. Al no estar Amira Camargo y Tatulli, se queda sin volantes de contención. Y la que va entrar es María Miranda, pero la ex Ferro es enlace.

Por las bandas seguirán Melina Salinas y Florencia Cordero, mientras que adelante se ubicarán Nicole Álvarez y Raquel Polich. La defensa no cambia mucho: mantiene las laterales Antonella Flores y Janet Leyes, y en la zaga central se pararán Carla Lezcano y Lucila Aste, que jugarán juntas ya que Solange Camargo está suspendida.

Cuando jugaron en Mendoza, San Luis FC no dejó dudas y goleó 4-1. Hoy será otra historia. Los dos equipos tienen otro rodaje, además cada partido es diferente.

Linda Ledesma dejó atrás su lesión y ya está lista para pelearle el puesto a Luli Cabrera.

Si las puntanas pueden acomodarse a las ausencias, como lo hicieron ante Deportivo Laferrere, no van a tener problemas para sumar de a tres. Es un equipo largo, con recambio, y las que no son habitualmente titulares también le aportan mucho al equipo, no solo desde el juego, sino también con goles.

La cita es hoy a las 15:30 La Pedrera. San Luis FC va en busca de estirar su invicto a 20 partidos. No sabe lo que es perder; además, es el único equipo que hizo goles en todos los juegos que disputó.

Cuando comenzó este proceso, había mucha expectativa por el equipo que se armó. Pero con el correr de las fechas, las pibas superaron esas expectativas, y a base de buenos partidos y goles, se fueron ganando el mote de candidatas. Y hoy por hoy son las rivales a vencer.

