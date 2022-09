Teresa Lorenzoni, ganadora del certamen de arte urbano "Sonia Chaca"

Teresa Lorenzoni salió en busca de inspiración. Quería encontrar algo de la ciudad de San Luis que la conmoviera y la maravillara. Tras una caminata por el centro, llegó a la exestación de trenes, donde se ubica el Centro Cultural “José La Vía”. Si bien ya había visitado en otras oportunidades esa arquitectura, quería ver qué sentía al entrar de nuevo al lugar, esta vez con otro propósito.

Su conexión con el espacio fue mágica y esa química la recreó en su cuadro al que llamó “La estación: pasado y futuro”. La dedicación y el amor que le puso en cada pincelada de acrílico y a cada foto intervenida en un collage fue tan visible que el jurado del XII Certamen de Arte Urbano “Sonia Chaca” le otorgó el primer premio a la mejor pintura de la categoría profesional, un galardón que, además, le dejó 150.000 pesos. La muestra con todas las piezas presentadas en el concurso estará disponible a partir de hoy a las 17, justamente en el Centro Cultural “José La Vía”, y se podrá visitar durante toda la semana. El lunes que viene se realizará el acto de cierre y la entrega de los premios a los ganadores.

Para crear su obra, Teresa fotografió los diferentes espacios de la exestación. “Entré para ver si me seducía pintarla, entonces saqué fotos de la cúpula desde dentro, a la biblioteca, empecé a jugar con algunos puntos de vista y de fuga, y saqué fotos por fuera también. Hice otras tomas del alero y me encontré con unas sombrillas metálicas que nunca había visto; me parecieron realmente bellas”, recordó.

Cuando llegó a su taller y con las fotos en mano, la artista tuvo que tomar algunas decisiones. “Soy una enamorada de la salida y la puesta del sol de San Luis. Tenía una cosa clara: el color que iba a usar era el del cielo de mi ciudad, entonces eso ya me ayudaba. Cuando vi las fotos de estas sombrillas metálicas me parecieron divinas, entonces pensé que tenía que volver, porque sentía que me había perdido algo”.

Efectivamente, Teresa volvió, se tumbó boca arriba en el suelo y sacó más fotos de las estructuras, pero desde otro punto de vista. “Eso me maravilló”, afirmó.

“Trabajé con las fotos, las revelé, jugué y las intervine, y, como buena académica del arte, tomé decisiones. Tenía el tema, el color que iba a utilizar, el desafío de trabajar con la perspectiva y con eso empecé a construir. Me entusiasmé tanto que terminó siendo una pintura de tipo collage donde aparecen algunas fotografías que me gustaron mucho, recortadas e intervenidas, con pintura acrílica y como elemento final, fusionando las partes, una línea modulada negra que va dándole coherencia en general a la obra”, describió.

Al jurado, conformado por Carlos Urteaga, Hugo Larramendi y el director de Cultura de la Municipalidad, Juan Pablo Parisi, le tomó tres horas elegir las mejores obras de más de cien presentadas por artistas profesionales, aficionados, jóvenes y niños y niñas que se anotaron al certamen organizado por el Concejo Deliberante de San Luis.

De ese cónclave artístico salieron ganadoras, además de la pintura de Teresa, la obra de Luis Federico Bustos y Anello, llamada “Mi lugar en el mundo”, y la de Efer Amancay Aguilar, “A caer la tarde”. Ambos recibieron un premio de $100.000 y $50.000, respectivamente.

Todos los ganadores

Las menciones honoríficas para la categoría más importante fueron otorgadas a Franco Rolando, Susana Perrone, Lucía Elena Arce y Graciela Barón Guiñazú, todos reconocidos artistas de la ciudad.

En la categoría aficionadas/os, la ganadora fue Mariela Coria; el segundo puesto recayó en Ángela Gallardo, con su obra “Tiempo”, y el tercero, Yolanda Lucero. Las menciones honoríficas fueron para Noemí Quiroga, María Virginia Mundet y Ricardo Daniel de la Torre.

En la categoría juveniles, las ganadoras fueron Paloma Ojeda, Débora Jocelyn Roca y Gabriela Nianabey Gerpe.

Y las menciones honoríficas otorgadas en la categoría pintorcitas/os fueron para Sofía Candela Taborda Claveria, Clara Adler Pallero, Mariano Leonardo Campos, Jeremías Sánchez y Mauro Germán Romero Galende.

