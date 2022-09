Marcela Muñoz presenta su primer libro "Clara y el manto de oro"

La pasión por la escritura se empezó a manifestar en Marcela Muñoz desde muy temprana edad. De pequeña redactaba cuentos cortos y en su preadolescencia tenía un diario donde anotaba sus sentires y vivencias de aquel momento. Entre esos textos encontró una promesa que se hizo a ella misma, cuando tuviera 50 años iba a editar un libro para mostrarlo al mundo. Con la madurez suficiente para encarar ese proyecto, Marcela presenta hoy a las 19 su primer libro infantil llamado “Clara y el manto de oro” en la Casa del Poeta, en Villa de Merlo. La entrada es libre y gratuita.

El cuento de hadas que Marcela creó fue parte de una tarea de un seminario de pedagogía Waldorf, una forma de enseñanza que impresionó a la docente que en ese entonces vivía en la región del Friul-Venecia Julia de Italia. La historia trata de una niña que tiene que resolver un problema, en un castillo, a través de un manto y del amor. Esa es la reseña que da la autora para no spoilear la historia que, según explicó, sirve para enseñar a los niños.

“Lo escribí en 1996, en Italia. Después, cuando volví a Argentina lo traduje. Viví 15 años en Italia y otros 15 más en Mar del Plata, luego en 2019, atraída por un proyecto, me vine a vivir a Merlo y aunque no lo pude concretar me quedé por la maravillosa ciudad que es”, resumió la escritora.

La idea de concretar la publicación surgió en la ciudad costera, allí contactó con una amiga, Luciana Cámpora, quien es ilustradora y realizó los dibujos también al estilo Waldorf donde las figuras no vienen bien delineadas, sino más bien difuminadas. “Este fue un sueño que tengo desde la infancia —expresó—. Siempre escribí, sobre todo diarios íntimos. Fue una promesa que me hice de niña, es una promesa cumplida a mi niña interior. Había encontrado un escrito de mis once años donde le puse de título ‘Ensayo’, es una página no más, donde digo que en ese momento yo no estaba capacitada para escribir, porque me faltaba experiencia de vida, que era muy niña todavía, y que iba a esperar a cuando tuviera 40 o 50 años para poder escribir con más conocimiento de la vida misma. Creo que ese fue el motor para iniciar este camino”.

“Siempre digo que Merlo es tierra de milagros. Aquí tuve que comenzar de nuevo y después me enteré de que mucha gente que se ha quedado vino con un proyecto que finalmente no le salió, como me sucedió a mí. Es como un patrón y es muy fuerte la experiencia. Acá comencé con lo que sé hacer: maestra de apoyo, clases de italiano y hasta consultora en flores de Bach son mis armas. Ahora, con dos maestras estamos armando un proyecto de arte y juegos en un centro cultural, basado en la pedagogía Waldorf”, contó.

La presentación de “Clara y el manto de oro” tendrá todos los condimentos. Miriam Ramírez será la moderadora de una entrevista que también incluye preguntas del público. “Proyectaremos algunas páginas del libro y leeré el cuento hasta cierto punto para generar la expectativa del final. Además, habrá música en vivo”, adelantó.

Redacción/MGE