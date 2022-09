Hospital Central: el área de hemodinamia superó las 100 intervenciones

El área de hemodinamia del Hospital Central "Ramón Carrillo", habilitada a mediados de marzo de este año, ya realizó más de 100 intervenciones. Los profesionales destacan el equipamiento de última tecnología para la atención a pacientes.

"También ya hemos realizado varias cirugías cardíacas. Hemos implantado dispositivos de electrofisiología, como marcapasos y cardiodesfibriladores", contó el gerente de la Unidad Cardiovascular, Alfredo Bravo. El profesional indicó que las intervenciones se realizan en un quirófano híbrido del hospital.

"Nos hemos tomado el tiempo de seleccionar bien a los pacientes y de tener mucho cuidado en el momento de intervenirlos, por eso no se trata de una sola persona, sino de un equipo de trabajo. Ahora vamos a iniciar la etapa más importante que sería la terapéutica más compleja", expresó Bravo.

El gerente indicó que al tener aparatología de vanguardia, los procesos complejos se realizan con más facilidad y de una forma menos invasiva y traumática para el paciente.

"En el quirófano híbrido tenemos un angiógrafo, que es un equipo especial diseñado para tener imágenes en tiempo real y filmarlas. Nosotros colocamos catéteres dentro del cuerpo e inyectamos material contrastado, y así se puede grabar, filmar, ver y analizar con tranquilidad. La tecnología que tenemos en el ‘Carrillo’ es muy buena, es de punta, eso nadie lo va a poder contradecir. Es la mejor y la usamos con mucho cuidado para que no se deteriore, tratamos de actualizarla para estar siempre en la cresta de la ola", detalló el médico.

No hemos tenido complicaciones leves ni hemos tenido mortalidad, y eso es lo más importante. Alfredo Bravo.

Otro de los procedimientos que se realizan en el área de hemodinamia son las colocaciones de resincronizadores. "Poner uno conlleva una intervención que implica colocar cables dentro del corazón, que son difíciles de ubicar, pero la tecnología con la que contamos nos permite hacerlo con mucha facilidad", describió.

Bravo indicó que a lo largo de las intervenciones realizadas no hubo situaciones de riesgo. "No hemos tenido complicaciones leves ni hemos tenido mortalidad, y eso es lo más importante, atender bien a la gente y que se sienta conforme con la atención del hospital", expresó.

El médico recomendó realizar consultas y controles preventivos del corazón. "Los síntomas que uno tiene generalmente ya se los conoce, son el dolor en el pecho, la falta de aire y las palpitaciones. Cuando eso ocurre por suerte la gente viene al hospital, consulta y nosotros la ayudamos de la forma que podemos", indicó.

Además, agregó que el problema está en los pacientes que no tienen síntomas. "Es bueno tener cada tanto una visita con el clínico o con el cardiólogo para que les haga una prueba. Lo ideal es que el paciente no llegue con el infarto y uno tenga que destapar la arteria tapada a la madrugada. Lo mejor es que el paciente no llegue al infarto porque tuvo una vida de prevención, ese sería el objetivo de la medicina", expresó.

El especialista dijo que el sistema tecnológico es muy amigable. "Podemos visualizar las imágenes inclusive en forma remota y cuando tenemos dudas sobre un paciente nos conectamos al sistema, vemos las imágenes y tomamos una decisión mientras el paciente está en el quirófano. Eso es muy valioso", contó.

