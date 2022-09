Intercolegiales culturales: en cada obra, un sueño colectivo

“Quien no conoce San Luis no sabe lo que es belleza", declara la letra de "Caminito del Norte" y la belleza no solo se engalana en los paisajes de la provincia, sino también en los establecimientos educativos donde los y las estudiantes junto a sus docentes explayan su talento y amor por la provincia en cada producción que preparan para los Intercolegiales Culturales "Puntanidad Creadora", el encuentro que los deja expresar las costumbres y querencias hacia su tierra.

Actualmente en las instituciones de la provincia se desarrolla la instancia escolar en los niveles primario y secundario en las que cada centro educativo muestra sus trabajos dentro de la escuela. En la primera etapa del año fue el turno del nivel inicial.

El entusiasmo y la creatividad son lo que se destaca dentro de la etapa que se desarrolla porque cada docente y su grupo de estudiantes trabajaron sobre las tradiciones puntanas.

"Las escuelas presentan las diversas producciones y se conforma un comité evaluador que elige una producción por nivel primario y otro por nivel secundario que serán las que representen a la institución en la instancia regional", contó Victoria Vega, jefa del Programa de Intercolegiales.

Las representaciones estuvieron vinculadas, por ejemplo, con las danzas típicas de la provincia, la gastronomía y el San Luis actual y mostraron, entre otras cosas, los trabajos y oficios que se ejercen en la ciudad y la música que se escucha. También algunos estudiantes se animaron a representar los cuentos y fábulas de escritores puntanos que describen la flora y la fauna puntana.

Por lo que vimos hasta ahora, está claro que los chicos trabajaron con mucho amor para mostrar su talento. Victoria Vega

Vega adelantó que se aproxima la instancia regional que será en octubre y se denominará "Reencuentros en escena", porque luego de un arduo trabajo realizado en la virtualidad durante los últimos años de pandemia, los participantes volverán a reunirse en el escenario, como fue tradición desde los comienzos.

"Luego de sostener con esfuerzo y motivación a los Intercolegiales con actividades online volvemos a nuestro lugar de preferencia para vivenciar lo que los y las estudiantes tienen para mostrarnos", expresó la funcionaria.

Vega, junto a su equipo, observó que en las escuelas "las instancias fueron sumamente creativas, con mucho compromiso y entusiasmo de parte de toda la comunidad educativa no solo de los estudiantes y docentes, también de los directivos y las familias que nos recibieron con los brazos abiertos".

A su vez, Vega anunció que en esta segunda semana de septiembre comenzarán a compartir con los alumnos que cursan el penúltimo y el último año del secundario los encuentros presenciales de juego con las promos y prepromos que actualmente participan en el concurso "Altas promos en juego", un segmento que lanzaron en conjunto con la Secretaría de las Juventudes.

"Las promos ganadoras realizarán un viaje cultural por la provincia, mientras que las prepromos ganarán el conjunto de indumentaria de egresados para el año que viene", recordó la funcionaria.

Redacción / NTV