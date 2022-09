Los jóvenes sufren cada vez más episodios de ansiedad

Los efectos pospandemia además de evidenciarse en lo económico y social se hacen notorios en los comportamientos individuales. Y a nivel personal, la población joven sufre cada vez más de trastornos de ansiedad como principal patología, acompañada del consumo de drogas e intentos de suicidio.

“El trastorno de ansiedad es uno de los factores más comunes en el consultorio. La ansiedad pone en defensa al cuerpo a través de los pensamientos, es una de las problemáticas principales. Además, podemos visualizar ataques de pánico, intentos de suicidio, consumo de sustancias”, explicó Emanuel Jofré, psicólogo clínico que ejerce en la ciudad de San Luis.

Las problemáticas frecuentes que van en aumento son los intentos de suicidio y el consumo de drogas en los jóvenes. Emanuel Jofré

“La mayoría de mis pacientes son adolescentes y adultos jóvenes. En los jóvenes vemos el consumo de sustancias que hace que estén ansiosos también. En adultos jóvenes, la reincidencia en el pensamiento”, agregó Jofré.

Específicamente sobre la pandemia el profesional aseguró: “Contribuyó a que la gente se sienta mal, a que consulte por ayuda. Influyó el convivir tiempo completo con otras personas, se dieron cuenta que quizá se llevaban mal con algún familiar al que antes no tenían que ver tan seguido porque no estaban encerrados”.

“El encierro pudo haber afectado de distintas maneras, se notó mucho que aumentaron las consultas en pandemia. Sobre cómo volver a relacionarse en sociedad, la concentración, la pérdida de memoria. Pero no es solo por la pandemia, sino por la falta de costumbre a socializar”, agregó el profesional.

Hay patrones que se repiten: episodios depresivos que se evidencian en el cuerpo.

En la población joven algunas patologías se intensificaron según los profesionales. “Una problemática creciente son los intentos de suicidio. Yo personalmente no los abordo porque creo como profesional que implica una atención extra, pero hay colegas que tienen otras herramientas y tratan estos casos. El tema del consumo de sustancias fue independientemente de la pandemia, porque era una problemática que venía en aumento”, finalizó el psicólogo.

En el país

En otras provincias se advierten este tipo de patologías de manera más frecuente. “Las problemáticas tienen que ver mucho cómo lo vive cada persona, sin embargo, hay como un patrón de repetición que uno encuentra dentro del consultorio. Por ejemplo, episodios depresivos o situaciones de ansiedad que se están manifestando en el cuerpo. O momentos de incertidumbre con respecto a instantes críticos en la vida”, dijo Javier Rachid Chalar, psicólogo clínico y director del centro de día Vitium, ubicado en Lavalle, en la provincia de Mendoza.

Los profesionales entienden que para los adolescentes y los adultos mayores que vivieron la cuarentena fue un momento perjudicial. En el resto de los adultos, los conflictos personales que venían arrastrando agudizaron las patologías.

“Los pacientes que sufren de ansiedad la padecen todo el tiempo, son muy pocos los momentos que pueden encontrar paz mental. En las personas que no la pueden canalizar o expresar, la manifiesta el cuerpo. Y si no la misma mente se encarga de hacerle saber que algo no está funcionado, a través del insomnio, ataques de pánico, llanto espontáneo”, agregó el profesional.

“Lo que sí marca un rango muy notable es el de las personas que comienzan a hacer terapia: la mayor cantidad de personas que solicitan consulta son mujeres de entre 20 y 29 años. Un 50% de mis pacientes se encuentran en ese rango, después gente grande que se replantea su vida, algunos con depresión, adolescentes con problemas sociales”, finalizó Chalar.

En el mundo

En otros países, la situación es muy similar y lo cultural influye directamente en la población.

“Estoy en un equipo de terapeutas que brindan asistencia a consultantes que entran en lista de espera en Estados Unidos. Las listas de espera de los profesionales de allá demoran, a veces, tres meses. Y las urgencias, como por ejemplo de una persona con tendencia suicida, no pueden esperar. En general, estas personas son latinos y son atendidas por profesionales de Argentina a través de la virtualidad”, manifestó Damián Quiroga Coter, licenciado en Psicología Cognitiva y especialista en Psicología Transpersonal.

“Lo que se intenta hacer es elegir entre todos los terapeutas que forman parte del staff, de diferentes líneas o corrientes. Y eligen el más apto dependiendo de las demandas de los pacientes. Se hace un acompañamiento psicoeducativo”, expresó el profesional.

“Yo me hago cargo de los casos de adolescentes, cuya mayoría ya presenta ciertos niveles de ansiedad. La pandemia ha generado una incertidumbre permanente en temas laborales y personales, este sentimiento genera ansiedad y en muchos casos la ansiedad sostenida generó en varios casos ataques de pánico y que se vieran desbordados por la situación y vulnerables, quedando paralizados por el miedo”, subrayó Coter.