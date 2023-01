¿Qué hacemos? Las mejores propuestas para estos últimos días del mes

► Para disfrutar

MIÉRCOLES

Circo local

Hasta el próximo martes el Festival Cultural en las Sierras Puntanas ofrece una variada grilla de artistas de diferentes ramas como el circo representado por Cirqueate, un grupo de Río Grande que mostrará hoy sus destrezas y humor en el predio Costanera Parque en El Trapiche. A las 20 con entrada al sombrero.

JUEVES

Primera noche sin nocheros

La primera noche del Festival de la Calle Angosta es una realidad y los artistas locales y nacionales inauguran una grilla supercompleta. Destino San Javier, Los Tekis —en reemplazo de Los Nocheros— y Los Nombradores del Alba, entre muchas bandas locales, deleitarán a los villamercedinos.

MIERCOLES

Relax absoluto

Canciones en inglés y con mucha delicadeza serán interpretadas por Mariano Giunta, quien invita a los comensales a disfrutar de un espectáculo simple con un tinte de nostalgia con Random Noise, su proyecto que sale al escenario de All Right a las 22 con entradas gratuitas.

La risa sobre todo

En medio del lío familiar que vive, Miguel Ángel Cherutti decidió hacer temporada en la Villa de Merlo con su espectáculo que mezcla humor, música y picardía. Los vecinos y turistas podrán verlo en “La posada del tiempo” a partir de las 23:15.

► Para seguir Disfrutando

JUEVES

Más fantasía

La segunda fecha de Están Vivos, el ciclo de cine fantástico que se hace en la Casa del Poeta de Merlo, presenta a “Muertos de risa”, el clásico de Edgar Wright que hará reír y asustarse en la misma medida. A las 21 con entrada gratis.

El ritual de la banana

Un clásico de la avenida Illia es el show de 4 Monos que transitó por diferentes bares y ahora su lugar de encuentro es All Right. Rock nacional por excelencia en una noche auténtica de verano.

Baile hasta el amanecer

En Villa Larca se celebra Villa Larca Cuarteto 2023, un festival que tendrá como invitados a Damián Córdoba, Chipote y Trulalá. En el polideportivo municipal se vivirá una fiesta única para la Costa de los Comechingones. Las entradas se consiguen a 2.000 pesos.

Más verde que la costanera

El Festival Cultural en las Sierras Puntanas sigue con su extensa grilla de espectáculos y hoy es el turno de “El loro Pereyra”, la obra de títeres del grupo M.A.I.A de Buenos Aires. Una aventura por los aires con un personaje pasado de plumas. Al sombrero, en el predio Costanera Parque en El Trapiche.

► Más en Agenda

MIÉRCOLES

Sigue la gira

La semana comenzó en Merlo para Hacha de Papel, la banda de folk que decidió girar por San Luis para presentar su tercer disco. Ahora es el turno de conocer Luján y encontrarse con el público en Patio Bar. A las 22 con entrada a la gorra.

JUEVES

Más verde que la costanera

El Festival Cultural en las Sierras Puntanas sigue con su extensa grilla de espectáculos y hoy es el turno de “El loro Pereyra”, la obra de títeres del grupo MAIA, de Buenos Aires. Una aventura por los aires con un personaje pasado de plumas. Al sombrero en el predio Costanera Parque en El Trapiche.

Aventuras en la carpa

La compañía Aruma Circo estará hasta finales de febrero con funciones todos los días en su carpa instalada en la calle Pablo Tissera y avenida Dos Venados de la Villa de Merlo. El espectáculo que proponen se llama “Ahora” y se repetirá todos los días a las 21:30, con entradas populares.

Otra vez por la Villa

Hacha de Papel regresa a Merlo para despedirse de la ciudad del microclima. Los músicos andarán por la cervecería El Patio para cortar la semana con un poco de historias y canciones. A las 21 con entrada a la gorra.

VIERNES

Las ideas del poeta

Se cumplen 226 años del natalicio de Juan Crisóstomo Lafinur y en el Museo de la Poesía en La Carolina preparan actividades para homenajear al poeta más importante del pueblo y la provincia. Poesía, literatura, filosofía y una peña para honrar su memoria. La actividad comienza a las 15.

Canciones compactas

En un nuevo ciclo de Música en el Aljibe, los jardines del museo Casa del Poeta en la Villa de Merlo recibe a Blackrown, grupo que presentará las mejores canciones del hard rock y el metal clásico. El show está previsto para las 21 y las entradas cuestan 500 pesos en puerta.

Un comediante suelto en el norte

Fernando “Flaco” Pailos llega al Centro Cultural de San Francisco del Monte de Oro con su espectáculo de humor donde abundan personajes y chistes para todos los gustos. El show será en la sala “Clara Chutún” a las 22 con entradas a 1.500 pesos.

Ponchos, sentimiento y chacareras

La segunda noche del Festival de la Calle Angosta en Villa Mercedes trae sentimiento para el público. Soledad, Nahuel Pennisi y Juan Fuentes, tres referentes del folclore popular, comparten grilla en el anfiteatro “Alfonso y Zavala”.

Hola, amiguitos

Circo Librí visita San Luis luego de su partida inesperada. La dupla de payasos llega desde La Pampa para presentar “Clásicos de circo”, un show donde la risa se contagia, en el Festival Cultural en las Sierras Puntanas que se realiza hasta la semana próxima en el predio Costanera Parque en El Trapiche.

Las voces del presente

El festival Reíte Pibite ya es un clásico de Comuna y vuelve con una grilla diversa que trae rap, trap, rock, pop y DJ para terminar la noche a pura fiesta. Cegé, Corré que te Pi$ho y Paulett son algunos de los artistas que integran el line up. A partir de las 19, con entradas a 500 pesos.

Buseca y vino tinto

Copas arriba, funk y estilo propio llegan para iniciar el último fin de semana de enero en la avenida Illia con Merlot, un grupo que ya es recurrente en la noche puntana. A las 22 en All Right con entrada gratis.

Los preferidos de la Selección

Las cumbias de La T y la M acompañaron a La Scaloneta durante el Mundial y además de la alegría por obtener la copa del mundo se ganaron el reconocimiento de los jugadores. Con la efervescencia que les queda del soñado diciembre se presentarán en Quines para arrancar con los carnavales en el pueblo.

No se diga más

Casi puntanos y repletos de cariño que cosecharon durante la semana musical, Hacha de Papel tocará en Say No More para quienes anden por la avenida Illia en busca de una cerveza. La cita es a las 22.

SÁBADO

Otra noche de verano

El calor abunda y las tardecitas cuando cae el sol son ideales para hacer actividades. En el museo Casa del Poeta de la Villa de Merlo se realizará una nueva edición de Fresquito con música, artes visuales y danza a cargo del grupo Elementales Seres. A las 21, con entrada gratis.

Amor en rojo

Como en París pero en la calle Justo Daract, el Cine Teatro San Luis propone una cena temática al estilo Moulin Rouge. El hall del lugar estará ambientado como el histórico cabaret y la velada tendrá un show de bailarines con Sergio Muriel en piano. Además de una cena con un menú inspirado en la gastronomía francesa. El cupo es limitado y las entradas se consiguen a 4.000 pesos.

Todavía cantamos

El folclore sigue latente en el anfiteatro “Alfonso y Zavala” de Villa Mercedes y la tercera noche del Festival de la Calle Angosta está más viva que nunca. Ahora es el turno de Víctor Heredia, Carnavaleros y Por Siempre Tucu, para que compartan con el público una noche inolvidable.

Cuatro historias reducidas

El ciclo Teatro de Bolsillo cuenta con pequeñas obras para todos los gustos y horarios. Aerolínea Crash Boom Bang, Felices Fiestas, La Cornisa y A Grandes Rasgos se presentan desde las 21:30 en el Centro Cultural Rodeo de la Villa de Merlo. El pase para ver todas las funciones cuesta 2.500 pesos.

Visitas desde la Patagonia

El grupo musical Sin Cordones llega con el frescor de Ushuaia a El Trapiche con su espectáculo “Piberío suelto”. El predio Costanera Parque los recibe con el murmullo del río y la energía del Festival Cultural en las Sierras Puntanas.

Hasta que los vecinos se levanten

Llega una nueva edición de La Perla, fiesta cumbiera, con la presentación de El Negro Tecla, uno de los artitas emergentes de la nueva cumbia argentina. Los DJ Titi y Liendro estarán en las consolas para terminar de ponerle sabor. Después de la medianoche, con entradas a 700 pesos.

Fiesta en las alturas

La terraza de Casa Wicca ya sabe de fiestas y en esta oportunidad los que le dan protagonismo son Juan Topo y Elio On Acid con música bien arriba. Las entradas se consiguen a 500 pesos y el encuentro comienza a las 19.

Aullidos conocidos

Con canciones del rock nacional e internacional, Viejo Lobo, regresa a All Right con un repertorio para corear a viva voz y sus guitarras bien potentes. A las 22 con entrada gratis.

Pichón cuartetero

La alegría y la espuma son protagonistas en Quines mientras se desarrollan los carnavales. Ahora es el turno de Simón Aguirre de cerrar la segunda noche con su carisma y las canciones que forman parte de las nuevas revelaciones del cuarteto cordobés.

El dúo sumergente

Agustín Neme y Mauro Frazen son los integrantes de Hombre Pez que luego de presentarse en Chile llegan al escenario de Comuna para dar a conocer las nuevas canciones de “Umbral”, el EP que habla del desamor. El show será a las 21.

Despedida frente al río

Llegó el día en el que Hacha de Papel se despide de San Luis luego de una semana de caminos recorridos, encuentros y mucha música. El último show de la banda será en Los Carritos, ubicado en el predio Costanera Parque en El Trapiche. A las 22 con entrada a la gorra.

DOMINGO

El día más esperado

El cierre del Festival de la Calle Angosta tendrá un broche de oro con la presentación de Luciano Pereyra, quien compartirá su dulzura con sus seguidores. La grilla se completa con Fabricio Rodríguez y Los de Salta. Las entradas para el espectáculo cuestan 2.000 pesos.

El mago recurrente

Nuevamente Leo Funes vuelve al escenario del predio Costanera Parque para presentarse en el Festival Cultural en las Sierras Puntanas. El mago asombrará a todos con su show “Magias despampanantes”, con trucos para toda la familia.

