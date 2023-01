Piden 120 días de prisión preventiva para un hombre por abuso sexual

El domingo, la adolescente ya no pudo contenerse y le confesó a una tía lo que su expadrastro le hizo en el mes de diciembre: violarla. La audiencia para que la víctima brinde su testimonio en Cámara Gesell aún no está fijada, por eso no hay datos certeros y válidos sobre cómo ocurrieron los hechos, pero por trascendidos, la joven habría dicho que antes también sufrió tocamientos. Este miércoles, D., el acusado, fue conducido ante el juez de Garantías 2 Ariel Parrillis: no declaró y su defensa pidió 8 días de prórroga de la detención para aliviar su situación procesal; la fiscalía, por su parte, lo acusó por “Abuso sexual con acceso carnal agravado por la relación de convivencia preexistente” y pidió que pase los próximos cuatro meses en la cárcel.

La calificación legal y el pedido de la medida coercitiva le fueron confirmados a este medio por el fiscal adjunto Héctor Andina. “La Cámara Gesell falta, pero tengo el resultado de la revisación médica, que es fundamental porque constata la ruptura de himen y es compatible con un acceso carnal involuntario”, lanzó. “Son todas lesiones de vieja data, pero de acuerdo a las características del examen estamos hablando de un acceso carnal involuntario”, remarcó.

El funcionario judicial no quiso ahondar en detalles de si sospechan que hubo más de un ultraje; solo se limitó a decir que van a continuar con las pruebas testimoniales, pedir pericias psicológicas y psiquiátricas para víctima y victimario, y, por supuesto, la Cámara Gesell.

El sospechoso tiene 27 años y habría comenzado una relación con la madre de la víctima hace unos dos años y medio. Ella ya tenía dos hijas de una pareja anterior y hace poco tiempo, un bebé fruto de la unión con D. Según un trascendido, en un momento entre fines de diciembre y enero, la pareja se separó y dejó de convivir. Todo ocurrió en Candelaria.

“Ya estaban separados y eso va a ser objeto de nuestra investigación. Por el momento, solo eso, no puedo adelantar más”, se excusó la defensora oficial del Penal 3, Ximena Bertoli, quien asistió al acusado.

Sobre su defendido, la letrada solo dijo que es de Villa Dolores, pero que hace muchos años vive en San Luis, incluso también parte de su familia, y que no registraría antecedentes; sí chequearán si constan denuncias anteriores por violencia y/o abuso.

Andina fundamentó su pedido de prisión preventiva en las pruebas que faltan producir, como testimoniales e informes, en un posible peligro de fuga y también para preservar la integridad mental y física de la denunciante y la víctima.

A no ser que la defensa interrumpa la prórroga, Parrillis fijó la próxima audiencia para el viernes 3 de febrero. Incluso ese momento podría ser definido por el juez natural de la causa, el de Garantías 3 a cargo de Marcos Flores Leyes, quien está de licencia y fue subrogado.

Redacción/ALG