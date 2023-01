Robó, obtuvo una condena en suspenso y volvió a delinquir

Como si fuera la tabla de los Diez Mandamientos, la primera condición y prohibición de las seis que le impusieron a Elio Gonzalo Salvatierra era “evitar la comisión de nuevos delitos”. Y no cumplió. El domingo, el joven fue sorprendido robando en una vivienda de calle Los Lapachos Sur, en Merlo. No logró llevarse nada porque un cuidador lo redujo. De todas maneras, esta semana una jueza resolvió encarcelarlo por dos meses por ese hecho, aunque el encierro quizá se prolongue mucho más: el año pasado, el imputado fue sentenciado a 2 años de cárcel de ejecución condicional si acataba ciertas normas. Fue por robar una campera e incendiar un auto. Por ahora ese beneficio no le sería revocado, pero lo más probable es que se le unifiquen dos condenas.

El lunes 28 de febrero del año pasado, Salvatierra, quien tiene 27 años, es de Buenos Aires, pero reside en Merlo, rompió el vidrio de un vehículo Hyundai Tucson que se encontraba estacionado sobre calle Becerra al 300, en la zona céntrica de la villa, a pocos metros de Avenida del Sol.

Sacó una campera tipo inflable de uno de los asientos, se la colocó, sacó un encendedor de su bolsillo, prendió fuego un papel y lo dejó sobre un tapizado del auto, que ardió casi por completo. Fue a plena luz del día, cerca de las 10:45, según surgió de la investigación.

Un transeúnte que advirtió la situación le avisó a un policía, que también vio al sospechoso y logró aprehenderlo a pocos metros. Para ese entonces ya había entrado en vigencia el nuevo Código Procesal Penal de la Provincia y, por las características de lo ocurrido, el hecho fue caratulado como flagrancia, ya que la presencia de un miembro de la fuerza allí, en el preciso momento del ilícito, ahorraba un par de pasos en la investigación.

Un día después, el 1º de marzo, el fiscal de Juicio Néstor Zudaire y el defensor oficial José Francisco Pérez acordaron ante el juez de Garantía Jorge Osvaldo Pinto una condena abreviada a 2 años de prisión en suspenso, pero una jueza de la Cámara de Apelaciones de la Tercera Circunscripción rechazó la homologación y dispuso que se sorteara un nuevo juez para la realización del juicio.

Salvatierra ya había admitido la autoría del hecho y se había comprometido a tratar su adicción a las drogas y el alcohol. La causa fue asignada al camarista Juan Manuel Saá Zarandon, quien finalmente aceptó el juicio abreviado, pero impuso la pena a tres años de prisión en suspenso por los delitos de “Robo y daños en concurso real”.

“Arrepentido y avergonzado”

Así dijo estar el imputado ante Saá Zarandon, quien además de la pena le impuso seis reglas de conducta (las más importantes fueron no delinquir, no consumir y conseguir trabajo) y le recomendó sumarse a un grupo de autoayuda para abordar sus adicciones.

Si cumplió o no con cada una de las pautas no se sabe, pero lo cierto es que la madrugada de este domingo volvió a caer en manos de la Policía luego de que una persona que cuidaba una vivienda cuyos dueños estaban de viaje lo redujera dentro del domicilio, a donde ingresó por una puerta trasera.

Encima tenía un arma de fuego, pero sin proyectiles, y cerca había amontonados algunos bienes que pensaba llevarse. La Policía volvió a encerrarlo y el martes fue conducido a una audiencia de formulación de cargos ante la Patricia Besso, jueza subrogante del Juzgado de Garantía 2 de la Tercera Circunscripción Judicial.

Teniendo en cuenta el antecedente del año pasado, la fiscal Débora Roy Gitto solicitó 60 días de prisión preventiva mientras adjuntan algunas pruebas y documentación a la causa para elevar una acusación.

Mientras, el Juzgado de Ejecución de la Segunda Circunscripción Judicial deberá rever qué sucede con la condena en suspenso de 2022. No obstante, una fuente reveló que la medida no se revocaría de inmediato, sino que es necesario que primero se presente la acusación por el nuevo hecho, basándose en el principio de inocencia. Así, lo más probable es que de llegar a una condena por lo ocurrido este domingo, ambas sentencias se unifiquen.