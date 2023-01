"El Negro Tecla" trae su fiesta a Comuna

Menos de tres minutos dura un video de baile en TikTok, la plataforma que en los últimos años logró que artistas pocos conocidos pasen a ser de los más escuchados en las redes. El hecho de que sus canciones se viralicen por las famosas coreografías que las acompañan aporta a esa difusión.

Giuliano Alesso Rover, conocido popularmente como El Negro Tecla, logró, gracias a esa estrategia, que "Rompe", la canción que compuso en su habitación en una tarde aburrida, llegara a cifras asombrosas en muy poco tiempo en la red social predilecta de muchos adolescentes y jóvenes. Además, el cantante alcanzó la impresionante cifra de 8.1 millones de reproducciones en YouTube y nueve millones de reproducciones en Spotify.

Luego de que la fama le llegara repentinamente, el cantante mendocino de 21 años apostó a nuevos temas de RKT, el género musical que combina cumbia, trap y reguetón, y armó un repertorio para salir de gira. Hoy a las 23:30 llegará por primera vez a San Luis con esos temas que mantienen los pies ocupados. El recital será en Comuna, para una nueva edición de La Perla, Fiesta Cumbiera, que tiene entradas a 700 pesos.

Para agendar

Hoy a las 23:30

Lugar: Comuna

Entrada: 700 pesos

La historia de Giuliano no se enfoca solo en la música. El artista nacido en Las Heras apostaba su futuro en el fútbol, ya que los entrenadores le veían todas las chances de seguir su carrera en el club Gimnasia y Esgrima de Mendoza, que milita en la B Nacional, la segunda categoría del fútbol argentino. Hasta entonces, Tecla mantenía una vida dedicada a los entrenamientos y partidos cada fin de semana.

"Era un sueño cumplido salir a la cancha y meter un gol; sin embargo, la música también me llamaba la atención. Son dos amores que no puedo dejar de sentir", expresó el cantante, quien viste casi permanentemente de conjunto deportivo, tal cual se describe en su hit "Rompe".

"Una tarde subí los primeros segundos de la canción, apagué la computadora, me fui a dar una vuelta por el barrio y cuando regresé a mi casa me di cuenta que comenzaron a subir las reproducciones. Primero fueron cinco mil, después pasaron a diez mil y así hasta que se volvió incontable. No podía creerlo", recordó el artista, quien, a los pocos días de esa revolución, tomó la decisión de enfocarse de lleno a la fama, sin miedo a que dure poco tiempo.

"Muchos se sorprenden porque soy de Mendoza y no de Buenos Aires, por ejemplo, donde hay muchos más cantantes de RKT. Eso me enorgullece porque pongo en lo alto a mi provincia", aseguró el artista, quien luego de tocar en San Luis seguirá su gira por La Pampa y varias ciudades de la Costa argentina.

Redacción/MGE