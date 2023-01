River, con Solari de titular, juega en Santiago del Estero

River Plate iniciará oficialmente la era post Marcelo Gallardo, comandada por otro hijo de la casa como Martín Demichelis, cuando visite hoy a Central Córdoba de Santiago del Estero, en uno de los partidos más relevantes de la primera fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF). El puntano Pablo Solari será titular.

El encuentro se desarrollará desde las 21:30 en el Estadio Único Madre de Ciudades, que estará repleto y con la presencia de 8.000 "neutrales", un eufemismo para definir a los hinchas de River. Facundo Tello será el árbitro, Darío Herrera estará a cargo del VAR y la transmisión será de TNT Sports.

Llegó la hora del estreno oficial de Demichelis; pasaron los amistosos ante La Calera de Chile (0-0) en San Luis, Monterrey de México (1-0), Millonarios de Colombia (2-0) y Vasco da Gama de Brasil (3-0) en Estados Unidos, y Racing de Uruguay (3-1) en el River Camp.

No es una sencilla tarea para el exzaguero y entrenador de los juveniles del Bayer Munich alemán, es siempre una empresa de enorme trascendencia ser DT de un gigante como River, pero más aún en esta coyuntura reemplazando a Gallardo, el técnico más ganador de la historia "millonaria".

Demichelis, de 42 años, llega con su impronta y manejando al plantel más importante en calidad y cantidad de la LPF. Asoma como un entrenador exigente que no resignará protagonismo con su equipo, con firmeza y disciplina, dejando un poco de lado la salida prolija desde el fondo como marca registrada.

Este River no apostará tanto a tener la posesión del balón: la idea de Demichelis es acentuar una verticalidad total y rápidas transiciones, diferencias que podrían saltar a la vista con respecto a lo hecho por el River de Gallardo, más afecto a la "elaboración" de juego.

Al plantel "millonario" se le sumaron Matías Kranevitter (sufrió una grave lesión ante La Calera y aún no está recuperado), el regreso desde Brasil de Nacho Fernández, Enzo Díaz de Talleres y se espera que la semana próxima llegue el venezolano Salomón Rondón, quien viene del Everton inglés.

River va por todo. Tiene un 2023 con LPF, Copa Argentina y Copa Libertadores, y el 22 de febrero próximo enfrentará a Banfield en una semifinal de Trofeo de los Campeones 2020 para definir ese trofeo ante Boca el 1 de marzo.

En Central Córdoba también habrá un debut en el banco de suplentes y será el del entrenador Leonardo Madelón, quien reemplazó a Abel Balbo, hoy técnico de Estudiantes de La Plata.

El "Ferroviario" tiene muy claro el objetivo y es sumar puntos para engrosar el promedio en la tabla que definirá los descensos. Inicia la temporada con 1,164 y supera a Sarmiento, Platense y Arsenal, y dependerá de lo que suceda con los cordobeses ascendidos, Belgrano e Instituto.

Central Córdoba afrontará la LPF con un plantel prácticamente nuevo, del que solo unos pocos futbolistas apostaron a quedarse e intentar seguir en el club.

Llegó al club una figura con gran experiencia como Luis Miguel Rodríguez (ex Atlético Tucumán y previo paso por Colón), que no sería titular, y se sumaron casi 20 jugadores, siendo los más destacados Lucas Gamba (ex Rosario Central y Huracán) y Ciro Rius (ex Atlético Tucumán).

Redacción/MGE