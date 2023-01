Paola Cóser presenta su libro "Viaja al corazón de las frutas y las verduras 1"

Con el foco en fomentar una alimentación sana, pero no restrictiva, en adultos y niños, que contemple además la vinculación entre la comida y las emociones, la licenciada en Nutrición y Ciencias del Deporte Paola Cóser decidió comenzar una saga de libros que a simple vista parecen para niños, pero que en realidad están dirigidos a todo público. La primera edición de “Viaja al corazón de las frutas y las verduras” fue publicado en septiembre de 2021 en Madrid, donde desde hace 15 años reside Paola, oriunda de la ciudad de Villa Mercedes.

El mes pasado, la profesional volvió a la Argentina para visitar a su familia y entre las vacaciones surgió la posibilidad de presentar su obra en la Casa de la Cultura. La actividad será hoy a las 20, con entrada libre y gratuita.

El libro contiene cuatro cuentos que hablan sobre la alimentación consciente, la conexión de la comida con las emociones y algunas recetas e ideas prácticas sobre cómo ordenar las comidas. “La idea es transmitir a los niños e inspirar a los padres a experimentar y volver a gestionar la comida y la alimentación desde otro lugar, ya que estamos invadidos por los productos ultraprocesados y debemos tomar conciencia de lo que es comer sano”, explicó la autora.

Paola siempre tuvo la intención de escribir, una actividad que surgió en el confinamiento por la pandemia. "La inspiración y la idea es que los niños aprendan que las frutas y las verduras son sanas, y trabajar, sobre todo, en cómo me relaciono con la comida. Al final no es comer o dejar de comer, sino que la relación que se establece con los alimentos tiene mucho que ver con las emociones. En mi consulta para adultos trabajo en esa línea, en el comer emocional, y les intento transmitir que no es fácil que los niños coman una fruta o una verdura, por más que sea sana, por decisión propia y los padres tenemos dificultad en eso. Entre las galletas y la comida rápida los niños van a elegir siempre eso, porque son alimentos que te dan ganas de comer mucho y no podés parar. Una fruta, en cambio, no te produce eso, porque es un alimento noble, que no tiene químicos ni potenciadores de sabor que nos generen ese comer compulsivo. Entonces, la idea era transmitirlo a través de los niños, pero también a los padres, que son quienes tienen el poder de compra”, resumió Paola.

La especialista contó que el libro consta de cuatro capítulos, en los que se habla de diferentes temas como el hambre, la saciedad, los dulces y el hambre como ansiedad en una línea más compasiva, en una crianza respetuosa y más consciente. “Es muy normal que los niños de entre 3 y 5 años tengan rechazo a ciertos alimentos; el tema es que los papás no dejen de ofrecerlos. La idea es que los chicos vean que en la casa se comen frutas y verduras. Y muchas veces eso tiene que ver con el ejemplo: si los padres no los consumen, difícilmente lo quiera hacer el niño. Es para inspirar a los padres, porque son ellos quienes van a comprar y elegir. También, promover que los chicos vayan al supermercado y elijan las frutas; eso les da autonomía”, sostuvo.

Enseñanza

DÍA: 4 de enero.

HORA: 20.

LUGAR: Casa de la Cultura, Villa Mercedes

ENTRADA: Gratis.