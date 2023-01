Estacioneros por ahora aceptan el pago con tarjeta de crédito

Sin dudas la medida iba a despertar contratiempos en los consumidores y por ello, al menos en San Luis, las personas que cargan combustible podrán seguir pagándolo con tarjeta de crédito. La continuidad de esa medida de pago comprenderá todo el mes de enero. Así lo confirmó el titular de la Cámara de Expendedores de Combustibles de San Luis, José Gianello, en diálogo con El Diario de la República.

La Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines (Cecha) que abarca a los propietarios de estaciones de servicio de todo el país había decidido dejar de recibir las tarjetas de crédito como medio de pago a raíz de la falta de rentabilidad que, aseguran, sufren con esta modalidad.

Según informaron en los últimos días de 2022, la medida iba a entrar en vigencia el 2 de enero en todas las estaciones de servicio del país. Sin embargo, los integrantes de la Cámara de Expendedoras de Combustible de San Luis mantuvieron reuniones y prefirieron esperar una semana.

Pedimos una baja en las comisiones que nos cobran y que remitan el dinero a las 48 horas, como en todo el mundo (José Gianello-presidente de la Cámara de Expendedores

de Combustibles de San Luis)

La premisa era saber si las empresas financieras que emiten y manejan las distintas tarjetas de crédito reducían sus comisiones: actualmente cobran un 3,5% y los comerciantes de combustibles piden una merma que llegue al 0,5%.

A su vez, que las acreditaciones de los montos sean remitidos a los dueños de las estaciones de servicio en 48 horas y no entre 10 y 14 días, como ocurre actualmente.

Aunque aún no hay definiciones en torno a la disputa, los empresarios puntanos determinaron seguir recibiendo las tarjetas de crédito para no entorpecer la actividad turística, ya que muchos visitantes se manejan casi exclusivamente con sus plásticos a la hora de pagar la carga de naftas.

"La gente no llega a fin de mes y el pago con tarjeta es algo que usa para financiar sus gastos. Y los turistas, todos, abonan con esa modalidad. Por eso pensamos que era una complicación aplicar la suspensión de esa forma de pago. Al menos hasta fin de mes seguiremos trabajando igual. No queremos entorpecer al turismo. En febrero volveremos a reunirnos y tomaremos una decisión definitiva", señaló Gianello.



La demanda

En cuanto a la temporada turística, los comercios que expenden combustible tenían expectativas de un incremento sensible en la demanda, pero, al parecer, el inicio no es el esperado.

"Esta temporada no está cerca del movimiento de otros años. Hablé con colegas de Merlo y allá es muy similar a la ciudad capital. Las ventas en este inicio no son las que esperábamos", reveló el dirigente.