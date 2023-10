Teatro, poesía y variedad de ritmos musicales para salir de casa

DESTACADAS

JUEVES

Canción y corazón

Rock, pop y las mejores canciones para bailar propone Osva Valdéz, el cantante que pisará el escenario del casino Tropicana y está listo para encontrarse con el público. La noche musical comienza a las 22, con entrada gratuita.

VIERNES

El baile de "La Muela"

Euge Quevedo y “La Banda de Carlitos” bailarán toda la noche con los puntanos en el espacio Royal Arena, y “La Muela”, como la conocen a Euge, volverá a su provincia natal para abrazar a su gente. Será a la medianoche y las entradas anticipadas cuestan 2.700 pesos.

OTRAS OPCIONES

MIÉRCOLES

Una noche de dos

Daniel Llaver y Ariel Suárez son dos músicos conocidos que juntan sus talentos y sus guitarras en All Right, un bar que conocen a la perfección. Para cortar la semana a pura melodía y corazón, llegan con su recital a las 22 y un repertorio variado y conocido. La entrada es gratuita.

JUEVES

Nuevas promesas

Una nueva banda es bienvenida a All Right y su escenario, que no tiene prejuicios musicales. Se trata de “Cintak”, que trae rock, pop y otros estilos para divertir a los comensales. Será a las 22, con entrada gratuita.

Casa en la Casa

Luego de su estreno en Merlo, el documental “Casa del sol” tiene una segunda función a las 20, con entrada gratuita en la Casa del Poeta. Un diálogo entre los primeros pobladores de la región, la cultura ayampitín y la presencia de esas comunidades en la actualidad.

Dos por separado

La DJ Marlene y el cantante Miguel Orozco hacen dupla nocturna -cada uno a su tiempo- en Casa Mollo, el bar de la calle Rivadavia. La musicalizadora le pone ritmos al after office y el intérprete sube ya con la noche a pleno. Con entrada gratis.

VIERNES

Fiesta, fiesta, fiesta

Con Emiliano Tripodi y Franco Sosa en las bandejas, y cientos de personas en las pistas, el Spring Festival promete diversión constante en una noche que tendrá de todo. El Arenas de La Punta recibe una fiesta para empezar con los calores.

Se viene la celebración

Habitué de los casinos por su simpatía y su manejo con el público, Santiago Tello suma un show más en una semana especial para el casino New York, que la semana que viene celebrará su aniversario. El cantante muestra su talento a partir de las 22, con entrada gratuita.

Cerca del éxito

Una nueva función de la exitosa “Alfaguarra”, la obra más reciente del grupo “La Oveja Negra” de Villa Mercedes, sube a escena en la sala del grupo, en Ardiles y 9 de Julio, de Villa Mercedes. Una historia literaria y femenina para ver y disfrutar.

Que viva la poesía

Con la presencia de la escritora ecuatoriana Sara Montaño Escobar, un encuentro de poesía en Casa Wicca, de Belgrano 445, reúne a los autores puntanos, feria de libros, micrófono abierto, performances y música en vivo. A partir de las 20, con entrada gratuita.

Bienvenidos al banquete

La fonda de "Menú del Día" se abre en un nuevo lugar. La obra de teatro de Alberto Palasí y Enzo Mattura llega al Centro Cultural La Papelería y trasladará al público a un escenario muy especial. La función es a las 22 y las entradas se pueden reservar al 2664 364437. La entrada incluye empanadas y vino.

Herencia querencia

El dúo "Heredero" —formado por los hermanos Paola y Maximiliano Medina— arriba a la peña Mi Madre Tierra, de Villa Mercedes, para dar un show acústico con canciones folclóricas y una voz angelical. A partir de las 22, con entradas a 3 mil pesos.

Sensaciones que no se ven

A oscuras y con los cinco sentidos activados, “Rueca Trío” invita al público a vivir una experiencia musical a ciegas con el concierto que realizará en el estudio Campo Cercano. La experiencia comenzará a las 21:30 y las entradas se pueden reservar al 2665 017980.

El rey del pop

Para revivir las mejores canciones del pop latino, Luis Palacio cantará en Portal 271 de Villa Mercedes en el comienzo del fin de semana electoral. El show comenzará a las 23:45 y las entradas cuestan 1.500 pesos con promociones.

Porción de rock

Unos que saben de diversión y rock son los chicos de “La 4/41”, la banda que revive las mejores épocas del rock nacional e internacional. El grupo llega a All Right a partir de las 22 y promete vibrar junto al público. La entrada es gratuita.

Noche creativa

Un buen plan para hacer con amigos es tomar vino mientras se realizan objetos en cerámica. La propuesta la impulsa Comuna que recibe a los interesados en su formato bar para que pasen un buen momento creativo. Será de 20 a 23 y la parte musical estará a cargo de RYO. La entrada cuesta 7.000 pesos e incluye materiales, degustación y comida.

Intuición divina

El dúo "Conexión" conoce de punta a punta el escenario del casino Tropicana y lo visita nuevamente para conquistar a los apostadores. Las mejores canciones del momento comenzarán a sonar a partir de las 22 con entrada gratuita.

SÁBADO

Dulce desfile

Con el debido respeto a la veda electoral, desde las 14 y hasta las 18, la tercera edición de Happening Party tendrá a Claudio Cossano y toda su moda de primer nivel en una tarde de té dulce en el hotel Dos Venados. Las entradas se consiguen entre 4 mil y 6 mil pesos.

En horario especial

El almuerzo y la media tarde tienen en Casa Mollo un show musical de acompañamiento con “Barba roja”, uno de los tantos proyectos de Mariano Giunta que sale de la noche para demostrar su versatilidad rockera.

De regreso, octubre

“Juguetes Perdidos”, una banda que recorre el país con un homenaje a “Patricio Rey y los Redonditos de Ricota”, arma su pogo en Malú, el escenario de la avenida España que una vez más se viste de rock. A las 20, con la entrada de “Dr. Álvarez”, el tributo a “Viejas Locas”. Las anticipadas están a 2.500 pesos.

Primavera leída

Una tarde de lecturas, tarot y música propone Casa Azul gracias a “Casualidad inconcebible II”. Habrá feria de variedades, poetas, micrófono abierto y el cierre musical con Lumila. Empieza a las 18 con entrada al sombrero.

La planta crecerá

Una nueva feria canábica llega a Comuna para escuchar, aprender y disfrutar del ambiente verde. Además, habrá feria y show musical de la mano de "Senescencia Reggae”. Será de 16 a 20 con entrada gratuita.