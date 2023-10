"Poggi está malgastando sus primeros cien días de gobierno"

A menos de cincuenta días para terminar su mandato, Alberto Rodríguez Saá hizo un crítico análisis de cómo llega su sucesor a la gobernación. "Poggi está gastando sus primeros cien días de gobierno", sentenció sobre una etapa clave para cualquier gobernante y lo argumentó en que, desde las elecciones provinciales de junio, el dirigente de Juntos por el Cambio solo se ha dedicado a "torear", a "plantear cuestiones judiciales", "a paralizar la obra pública", a realizar "apuestas innecesarias y torpes" y a "comprar diputados".

"Interpretó mal las elecciones, que fueron en junio para no pegarla a esta realidad nacional que para San Luis hubiera sido complicado resolverlo. Hicimos la distinción para que la gente pensara en San Luis. Hacer las elecciones en junio le daba más tiempo para trabajar en lo que va hacer a partir del 10 de diciembre. Tal vez necesitaba consolidar un liderazgo, pero empezó a pelear, a ladrar, a torear antes de tiempo", disparó y siguió con un claro ejemplo: "El dueño del casino no apuesta. Poggi se alió con Rodríguez Larreta, apostó allí, puso su liderazgo, la provincia de San Luis y la gobernación que va a empezar el 10 de diciembre. Apostó y salió cuarto (en las PASO), con compromisos con Rodríguez Larreta: que la senadora, que la publicidad, que salir en YouTube, que la platita de lotería nacional acá. Fue una apuesta fuerte, innecesaria y torpe. El gobernador no pone las fichas de la provincia de San Luis en la Ciudad de Buenos Aires en una elección que puede perder", dijo en el programa "Íntimo" que se emite por San Luis TV.

Alberto también cuestionó “a las alianzas electorales donde se reparten los ministerios” y aseguró que eso está pasando en San Luis, lo que ya acarrea problemas al próximo jefe de Estado. “Tras este resultado electoral tiene nuevos ministros potenciales que ya no tienen espacio en el gobierno, porque hay una repartija previa y ya cubrió las fichas", puntualizó.

Además, le achacó que “no se pelea con el que está gobernando, se trata de tener diálogo”. “Hay que llamar por teléfono —agregó—, poner una persona que dialogue o mandar un gesto. No torear, torear y pelearse. Es mejor conversar y pedir que le faciliten, por ejemplo, la Ley de Ministerios o pedir tal o cual obra”.

En la enumeración que hizo no faltó la “compra de diputados”. “Eso no se hace. Si vos tenés escrúpulos o no tenés, se compran el día después, no el día antes. Ahora generaron anticuerpos por una imprudencia y la virtud del político es la prudencia”, dejó como mensaje y ratificó que le dejará “una Provincia sin deudas” y con fondos suficientes para pagar “los mejores sueldos de la administración”.