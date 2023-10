Ali asumirá como diputado y habrá elecciones en La Toma

Las elecciones del domingo acomodaron el tablero político y con el resultado ya inamovible, Ernesto Ali dilucidó que asumirá como diputado nacional y llamará a elecciones en su localidad, La Toma, para que defina quién lo sucederá como intendente, un cargo al que había sido reelecto en los comicios provinciales de junio.

"Tengo muchas ganas de ocupar la banca de diputado. En la campaña me dediqué a recorrer como me gusta y sé hacerlo, pedí permiso en lugares donde no conocía, me presenté y escuché. Me encontré con un reclamo común a toda la clase política en general: vuelvan después de las elecciones. Eso es lo que tengo pensado hacer", dijo el "Pipi".

El abogado salió al cruce de las versiones que lo tildaban de candidato testimonial. "No lo fui para ninguno de los dos cargos. Cuando fui reelecto como intendente no sabía que iba a ser candidato a diputado nacional", aseguró sobre la novedad que recibió posteriormente y que lo depositó finalmente en el Congreso.

Ali adelantó que convocará a elecciones en La Toma y que su espacio va a disputar la Municipalidad. Hasta se animó a deslizar que si llegan a retener la Comuna, su intención es tener allí una oficina para recibir todo tipo de planteos de los puntanos que puedan ser elevados a la Nación. "Yo no me voy a quedar quieto en Buenos Aires, hay muchas puertas para golpear, cuando esté en San Luis lo haré en La Toma". Así trazó los lineamientos de su próxima gestión como diputado nacional.