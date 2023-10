Detuvieron a sospechoso de apuñalar a un hombre

Personal de la Comisaría 30ª de Villa Mercedes detuvo ayer a Diego Gastón “Mariposa” Escudero, quien habría sido el atacante que apuñaló a Miguel Ángel Mora el sábado a la noche en un domicilio de la calle Felipe Vinuesa.

La fiscal de Instrucción 2 de la Tercera Circunscripción, Daniela Torres, trabajaba con los elementos secuestrados para realizar este miércoles la audiencia de formulación de cargos.

“Mariposa” fue detenido en un baldío ubicado en calle Buenos Aires, entre Ingeniero Tallaferro y Guido, en Villa Mercedes. La Policía investigó el círculo íntimo de Escudero (familiares y amigos) y así dieron con su paradero. Incluso tenían conocimiento de que el buscado podía estar fuera de la provincia, en la casa de alguno de los familiares que tiene en otros distritos.

La víctima, de 53 años, se recupera en el Sanatorio de La Merced y está pronta a recibir el alta médica, según confió a El Diario una fuente de la investigación. Una vez que la reciba, deberá presentar la denuncia formal del hecho en el que recibió una puñalada en la zona costal derecha que llegó a perforarle el pulmón.

La víctima estaba dentro del domicilio del agresor, quien tiene un frondoso prontuario policial, y cuando este llegó, hubo una discusión y terminó con la puñalada en el pecho. La causa en la que se investiga a Escudero tiene como carátula “Averiguación por lesiones graves y hurto”.

El sábado a las 21:37, un patrullero recibió un aviso del 911 sobre una persona herida en la calle Venezuela al 1200. Cuando los efectivos llegaron, encontraron a Morán sentado en una silla en la vereda. Una pareja de jóvenes a quienes les pidió ayuda estaban asistiéndolo.

Mientras llegaba la ambulancia, el hombre refirió que estaba en la casa de una mujer de 37 años de apellido Suárez, en Felipe Vinuesa entre Venezuela y Ramón Valdez, cuando la pareja de esta, Escudero, llegó y lo apuñaló en la parte derecha del pecho sin mediar palabras. La misma víctima relató que tuvo que escapar en ropa interior y que el otro hombre se quedó agrediendo a la mujer. El médico que emitió el certificado de lesiones estimó una inhabilitación laboral por 20 días y una evolución sujeta a posibles complicaciones.

La Policía acudió al domicilio indicado y encontró a Suárez en aparente estado de ebriedad, en buen estado de salud, pero reticente a recibir ayuda y brindar datos. Los efectivos tuvieron que preguntarle por la mochila, el teléfono celular y la Motomel Blitz 110 bordó de Morán, que habían quedado allí. No quedó del todo claro si Escudero se llevó o no el vehículo, pero lo cierto es que estaba en el domicilio: las otras pertenencias, no.

Escudero “tiene varios antecedentes por delitos contra la propiedad y también contra la integridad física de las personas. Incluso ha purgado condenas en el Penal”, refirió una fuente policial de la Unidad Regional II. “En el barrio en el que vive lo conoce todo el mundo por el prontuario y su mal vivir”, agregó.

El lunes, Torres ordenó tomar entrevistas a los vecinos y a Suárez, y hacer un rastrillaje en busca del arma utilizada en la agresión. Todavía no habían logrado hallar el arma usada en el ataque que dejó una herida punzante en la parte derecha del tórax de la víctima. El ingreso de líquido y sangre obligó a los médicos a operarlo de urgencia para colocarle un drenaje pleural.

Redacción/MGE