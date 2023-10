Otro hombre lo apuñaló en el pecho y lo dejó en terapia

Miguel Ángel Morán se recupera en el Sanatorio de la Merced de Villa Mercedes, pero una de las heridas que recibió fue grave y observan su evolución en la terapia intensiva. El sábado a la noche, el hombre de 53 años fue atacado por otro en un domicilio de calle Felipe Vinuesa. La víctima estaba dentro del domicilio del agresor, quien tiene un frondoso prontuario policial, y cuando este llegó hubo una discusión y terminó con una puñalada en el pecho. Efectivos de la Comisaría 30ª y de la Fiscalía de Instrucción 2 investigan el hecho bajo la carátula de “Lesiones graves y hurto”.

El sábado a las 21:37, un patrullero recibió un aviso del 911 sobre una persona herida en calle Venezuela al 1200. Al llegar encontraron a Morán sentado en una silla en la vereda, asistido por una pareja de jóvenes a los que les había pedido auxilio.

Mientras llegaba la ambulancia el hombre refirió que se encontraba en la casa de una mujer de 37 años de apellido Suárez, en Felipe Vinuesa entre Venezuela y Ramón Valdez, cuando la pareja de esta, Diego Gastón Escudero, llegó y lo apuñaló en la parte derecha del pecho sin mediar palabras. También que tuvo que escapar en ropa interior y que el otro hombre se quedó agrediendo a la mujer.

La Policía acudió al domicilio indicado y encontró a Suárez en aparente estado de ebriedad, en buen estado de salud, pero reticente a recibir ayuda y brindar datos. Los efectivos tuvieron que preguntarle por la mochila, el teléfono celular y la Motomel Blitz 110 bordó de Morán, que habían quedado allí. No quedó del todo claro si Escudero se llevó o no el vehículo, pero lo cierto es que estaba en el domicilio, mas no las otras pertenencias.

Escudero, a quien apodan “Mariposa”, “tiene varios antecedentes por delitos contra la propiedad y también contra la integridad física de las personas. Incluso ha purgado condenas en el Penal”, refirió una fuente policial de la Unidad Regional II. “En el barrio en el que vive lo conoce todo el mundo por el prontuario y su mal vivir”, agregó.

Hasta ayer los investigadores no habían podido dar con él. Enterada de lo ocurrido la fiscal Daniela Torres ordenó tomar entrevistas a los vecinos, a Suárez, y hacer un rastrillaje en busca del arma utilizada en la agresión, que dio resultado negativo.

La víctima recibió una única herida punzante en la parte derecha del tórax que le perforó un pulmón. El ingreso de líquido y sangre obligó a los médicos a operarlo de urgencia para colocarle un drenaje pleural. El médico que emitió el certificado de lesiones estimó una inhabilitación laboral por 20 días y una evolución sujeta a posibles complicaciones.

En diálogo con El Diario, Torres prefirió excusarse de dar detalles de la investigación ya que hay medidas en curso. Sí confirmó que el caso está judicializado, que además de las lesiones a la carátula se le sumó hurto por los bienes de Morán que aún no aparecen y que esperan que el hombre reciba el alta médica para hacer la denuncia formal.

