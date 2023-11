Morales dijo que Macri está enfermo y que debería estar preso

El expresidente Mauricio Macri y el gobernador jujeño, Gerardo Morales, protagonizaron un fuerte cruce en la red social X, donde el exmandatario chicaneó a su exaliado radical al compararlo con la dirigente social Milagro Sala, y el titular de la UCR lo tildó de "enfermo" por la "ambición de poder", además de denunciar que Macri "debería estar preso".

Todo se inició a partir de un posteo de Macri pasadas las 22 de este sábado en el que escribió: "País raro este, parece que Milagro Sala y Gerardo Morales van a votar al mismo", en referencia al candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, y vinculando con ironía al jujeño con la dirigente de la Tupac Amaru, a quien le inició causas judiciales que derivaron en su detención.

Una hora después y también por X (antes Twitter), el dirigente radical le respondió: "Tenés que estar muy enfermo @mauriciomacri para que saques un tweet así a este hora".

En el mismo posteo, añadió: "Creo que tu enfermedad es la ambición de poder por eso querés a un loco que puedas manejar".

De esa forma, y sin mencionarlo directamente, Morales se refirió al candidato a presidente de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, con quien Macri se alió de cara al balotaje luego de que Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio) perdiera las generales.

Asimismo, el jujeño publicó un video de Bullrich, también antes de aliarse con Milei, en el que advertía sobre la figura del libertario.

"Les quiero hablar como mamá, como abuela, y les quiero decir que me preocupan las ideas de Milei. Son malas y peligrosas. Él quiere no sólo liberar las armas, no solo liberar la posibilidad de la venta de órganos", expresa Bullrich en el video donde se la ve en pleno acto de campaña previo a las elecciones generales.

La entonces candidata presidencial recuerda en ese recorte audiovisual: "Yo fui ministra de Seguridad y vi en muchos países lo que es la venta de órganos. Te secuestran a los chicos, a los jóvenes, agarran los órganos, te dejan tirado y los venden. Alguien quiere eso en Argentina".

"Y si liberan las armas, viene un mantero, te pone las armas en la manta y te las vende. Se las vende al delincuente o el delincuente se las roba. O se las vende a una persona psiquiátrica. Y como en Estados Unidos van a la escuela y matan a los chicos. ¿Queremos eso en Argentina? No. Queremos una sociedad civilizada, no la ley de la selva", continúa.

Morales compartió este video en redes sociales y comentó: "Estoy con Patricia, eso te molesta @mauriciomacri?".

"País normal este, con Cristina (Fernández de Kirchner) y @mauriciomacri libres cuando tendrían que estar presos. Si querés Mauricio, puedo entrar en detalles", desafió en un último mensaje el gobernador jujeño.

Esta tarde, Bullrich salió a defender al expresidente: "Morales: cruzaste un límite. Comparar a Mauricio Macri con CFK es caer muy bajo. ¡INMORAL!".

Por su parte, el senador por Río Negro Martin Doñate señaló que el gobernador jujeño tiene la "obligación legal" de "denunciar los delitos perseguibles de oficio" por ser funcionario público, en referencia a las declaraciones de Morales sobre que Macri "tendría que estar preso" y su advertencia sobre la posibilidad de "entrar en detalles".

"Esta mañana temprano, no sin perplejidad, leo que durante la madrugada de hoy, en un intercambio cuasi epistolar entre las cuentas oficiales del Gobernador de Jujuy @gerardomorales y el ex Presidente @mauriciomacri, el presidente del radicalismo nacional y socio de Juntos por el Cambio, amenaza al Presidente de la Argentina entre 2015-2019 con “entrar en detalles” sobre las eventuales conductas delictivas por las que debería estar preso", escribió Doñate en su cuenta de X.

Y afirmó que "frente a la tamaña gravedad institucional y política de lo expresado, en primer lugar, señalemos que, le cabe la obligación legal establecida en el artículo 177 del Código Procesal Penal de la Nación, que dice: “Tendrán obligación de denunciar los delitos perseguibles de oficio: 1°) Los funcionarios o empleados públicos que los conozcan en el ejercicio de sus funciones...”".

"Asimismo, espero que, de manera urgente y expedita, algún integrante del Ministerio Público Fiscal en cumplimiento de los deberes a su cargo inicie de oficio la correspondiente investigación penal, conforme lo determina el artículo 71 del código penal, a fin de clarificar los hechos narrados y que denotan una gravedad institucional inusitada, tanto por el accionar eventual del ex presidente como por omisión de denunciar", añadió el senador rionegrino.

