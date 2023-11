Dos estrenos para elegir esta semana en las salas de cine

El éxito y la permanencia de una historia cinematográfica se mide de acuerdo a la necesidad de extender o continuar la trama. "Los juegos del hambre" es una propuesta que sorprendió al mundo en 2012 y tuvo cuatro secuelas —a razón de una por año— hasta 2015. Ocho años después, llega una nueva producción bajo ese título, un llamador en sí mismo.

"Los juegos del hambre: la balada de pájaros cantores y serpientes" arriba este jueves a los cines de San Luis, luego de la exitosa avant premiere del martes organizada por "Hablando de cine". Además, será el único estreno en las salas villamercedinas.

La historia que propone la película está ambientada en Panem (la ciudad donde se desarrolla toda la trama) y el espectador retrocederá hacia varias décadas antes del comienzo de las aventuras que se mostraron en la primera entrega.

El protagonista central del argumento es Coriolanus Snow, por entonces, futuro presidente de Panem. El joven será el mentor de una nena de 12 años que fue seleccionada como tributo del empobrecido Distrito 12. Al principio, la relación no es la mejor, pero con el correr del trato y algunos descubrimientos el trabajo cambiará radicalmente.

Hasta que la joven sorprenderá a todos al cantar en la ceremonia de inauguración de los décimos “Juegos del hambre” en los que Snow intentará aprovecharse de su talento y encanto para sobrevivir.

Como casi todas las semanas, la cartelera puntana tendrá su dosis de terror para que los espectadores amantes del género reciban su momento de diversión. Esta semana el turno es de "El demonio entre nosotros".

La película es el retrato de una joven que vuelve a su casa familiar con el fin de descubrir al responsable del asesinato de su hermano, ocurrido hace 20 años.

Tras una serie de aterradores encuentros con el fantasma del joven —que se producen siempre a las 21:09— la protagonista comprende que su intención de conocer la verdad no será tan fácil.

Para los amantes del género continúan en cartel la argentina "Cuando acecha la maldad" y la exitosa "Five nights at Freddy's", más la infantil "Trolls 3" y las de acción "Hipnosis: arma invisible" y "The Marvels".