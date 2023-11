Los dos incendios en la provincia siguen activos y sin control

Esta mañana el jefe de bomberos de la Policía de San Luis, comisario mayor Rafael Godoy, informó que los dos incendios forestales que hay en la provincia, siguen activos y sin control todavía. Los focos se encuentran en las zonas serranas a las localidades de Potrero de los Funes y Los Molles.

Godoy comentó a Lafinur FM Radio, que los dos focos ígneos "están fuera de control y se está trabajando con medios aéreos y con personal que ha ingresado a las zonas serranas".

En referencia a la situación de Potrero de los Funes, el jefe de bomberos dijo que el personal es transportado por medios aéreos hasta el lugar para combatir el fuego. "Una vez que se transporte a toda la gente, el helicóptero comenzará con las tareas de arrojar el agua en la zona afectada".

En Potrero de los Funes, están trabajando desde el estejueves al mediodía, personal de Bomberos de la Policía, Bomberos Voluntarios de la Regional Nº 1, San Luis Solidario y la Brigada Nacional de Lucha contra el Fuego, que se encuentra asentada en el Aeropuerto del Valle del Conlara.

En referencia a la situación en Los Molles, el comisario indicó que en el lugar trabaja personal de la Regional Nº 3 de Bomberos Voluntarios (Los Molles, Merlo y Carpinteria), junto con Bomberos de la Policía y con asistencia aérea.

En referencia a la utilización de helicópteros o avionetas, Godoy explicó que su utilización depende mucho de las condiciones climáticas, "esto determina la operatividad que tienen para despegar y aterrizar de manera segura. En el caso del helicóptero, también influye bastante cuando la temperatura del aire es elevada, pierde densidad, entonces este pierde capacidad de carga, tanto de materiales, como de personas y de agua" .

Esta mañana la REM emitió una alerta por fuertes vientos, que afectará durante la jornada a gran parte del territorio puntano, pero principalmente a las localidades del sur.

Al ser consultado sobre las áreas afectadas, Godoy indicó que en Potrero de los Funes, el incendio comenzó en el Salto del Arcoíris, ubicado más arriba del Salto de la Moneda y se expandió hacia el oeste —por esa razón se puede observar humo desde La Punta— y hacia el este en dirección de Estancia Grande, aunque este foco todavía está lejos de la localidad.

En Los Molles, el incendio comenzó en la parte de arriba del camping El Talar, en las Sierras de los Comechingones. El comisario señaló que en las tareas que se realizaron el martes, los bomberos lograron que el fuego no bajara hacia la población, para evitar el incendio interfase (áreas de transición entre zonas urbanas y rurales o forestales).

"Estamos trabajando en dos flancos, el norte y el sur. El fuego ya coronó en el filo de la sierra, así que continuamos trabajando en estas zonas para extinguirlo, lo más rápido posible", dijo.

Godoy señaló que se han destinado muchos recursos para combatir lo antes posible los dos focos de fuego que afecta a la provincia. Pero destacó que los dos incendios —Potrero de los Funes en las Sierras Centrales y en Los Molles en las Sierras de los Comechingones — son muy complejos de trabajar. "No se les puede dar una solución rápida, porque se cuida obviamente el recurso humano, por eso, en la noche no se combate más, al igual que cuando no se puede avanzar más sobre terreno. En las dos sierras hay zonas donde comienzan a haber precipicios, donde el personal de bomberos no puede ingresar", finalizó.

► Las voces de los intendentes

Damián Gómez, jefe comunal de Potrero de los Funes, comentó esta mañana en conferencia de prensa, que unas 80 personas, de distintas dotaciones de bomberos, trabajan en las sierras para controlar el incendio. Señaló que además cuentan con el apoyo aéreo, lo que permitió, además de hacer descargas de agua en las zonas afectadas, puedan trasladar a los brigadistas, hasta el incendio, “si se hiciera a pie el recorrido, los efectivos demorarían unas tres horas, además de cargar todo el equipamiento que pesa unos 20 kilos, en cambio así, llegan fresco y pueden trabajar más cómodos”, dijo.

El intendente brindó la conferencia de prensa desde el cuartel de Bomberos Voluntarios de Potrero de los Funes. Foto: Prensa Municipalidad de Potrero de los Funes.

El intendente comentó que durante la jornada estarán atentos a los cambios del viento, dado la alerta meteorológica que afecta a la provincia desde este mediodía.

Además agregó que el fuego se encuentra en plena sierra y que por ahora no se han visto afectadas ninguna vivienda. Gómez señaló que por las condiciones climáticas de viento y la zona donde se encuentra el fuego, esperan que este siga durante el fin de semana. “Lamentablemente no hay pronósticos de lluvia para los próximos días. Esperemos seguir contrarrestándolo y seguiremos trabajando en el lugar”.

Por su parte el intendente de Los Molles, Héctor Urquiza, señaló que durante esta mañana continúa el incendio en las Sierras de los Comechingones, pero esperan poder controlarlo durante la tarde, si no hay complicaciones por la alerta meteorológica.

Urquiza, también comentó que por el momento no hay viviendas afectadas. “El fuego está en la parte de arriba de las sierras, esperamos que no baje y lleve las llamas hacia el sector de las casas”, dijo en declaraciones a Lafinur FM Radio.

Aclaró que el fuego está a unos 300 metros hacia arriba del camping El Talar, pero creen que este no se verá afectado, al igual que las casas que se encuentran desplegadas por la sierra.

