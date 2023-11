Clementina votó a los 99 años: un regalo de lucidez y espíritu cívico

Lucidez, entereza, espíritu cívico y un enorme amor por su país. Todas estas cualidades definen a Clementina Salvatore, una puntana de voz dulce de 99 años que ayer a la mañana no tuvo ninguna excusa y decidió sufragar en la escuela “Paula Domínguez de Bazán”, ubicada en la ciudad de San Luis. Emocionada como si se tratara de la primera vez que votaba, reflexionó sobre todas las conquistas logradas por las mujeres en la Argentina en la vida democrática, recordó su pasado como maestra e hizo un llamado a mantener la esperanza para que la nación aspire a un futuro mejor.

“Participé de la primera votación femenina en el país, en el año 1951. Yo tuve la felicidad de votar ese día; esto hace ya 72 años. Sentí una emoción enorme. En esa época estábamos medio arrinconaditas; se luchó mucho para poder llegar a este momento. Es algo maravilloso”, dijo Clementina, haciendo gala de una memoria perfecta, y agregó: “Dudaba un poco en venir, pero me incentivó el momento. Vine con mi carrito y con mi bastón. He votado en todas las gestiones, no falté nunca”.

La presencia de Clementina no pasó desapercibida para las autoridades de la mesa 328 de la “Paula Domínguez de Bazán”, que se conmovió por la entereza de la mujer y hasta se sacó fotos con ella. Para emitir su sufragio, utilizó la misma libreta cívica con la que votó por primera vez en 1951.

La emoción de Clementina no solo obedecía a poder participar una vez más de una jornada democrática, sino por regresar a un establecimiento educativo que conoce muy bien, ya que en esta escuela inició sus estudios y se recibió de maestra.

“Yo me desempeñé como maestra jardinera y me jubilé como maestra del Jardín ‘Maestras Lucio Lucero’; fui casi maestra fundadora. Iniciamos el nuevo sistema de jardines de infantes. Antes se llamaban kindergarten, con el aporte de las teorías alemanas. Hasta que llegó la riojana Rosario Vera Peñaloza, a quien tuve la suerte de conocer. Con ella se inició la nueva etapa educativa”, destacó.

Bien acompañada. Clementina asistió a la escuela junto con su familia.

Clementina ha visto el ascenso y el declive de numerosas administraciones políticas, y ha atravesado los buenos y los malos momentos de su Patria. Independientemente de todas estas vicisitudes, ella no tiene dudas de que lo mejor está por venir. “Tengo una esperanza bárbara para la Argentina; va a ser hermoso. La Argentina es divina. Es un país hermoso, grande, maravilloso”, dijo.

“Nunca hay que perder la esperanza y la fe. Tengamos fe en Dios, que siempre nos acompaña. Soy una mujer de mucha fe y estamos esperanzados en que esto cambie y volvamos a ser felices. Vamos a lograrlo, porque lo merecemos”, agregó.

► Voto femenino

Las mujeres argentinas pudieron ejercer por primera vez su derecho a votar a nivel nacional el 11 de noviembre de 1951. Representó una conquista lograda por el gobierno justicialista y que fue impulsada en especial por Eva Perón. Igualmente, existió antes un importante movimiento sufragista en el país que empezó a tomar fuerza luego de la sanción de la Ley Sáenz Peña (1912), que estableció el voto secreto y obligatorio únicamente para los hombres mayores de 18 años.

El voto femenino había sido una de las principales propuestas electorales comunicadas por Juan Domingo Perón y era parte de un debate internacional que se daba en ese momento. Sin embargo, las secuelas y los trastornos que había dejado la Segunda Guerra Mundial postergaron los movimientos por el sufragio femenino en el mundo, pero Argentina adoptó una posición activa para hacer valer y aplicar estos derechos.

La ley fue promulgada en 1947, pero su implementación se demoró debido a que fue necesario modificar todos los procedimientos técnicos y administrativos estatales utilizados para confirmar la identidad de las personas físicas, que en la Argentina se vinculaban al padrón militar del siglo anterior.

