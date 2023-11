Gráfica Pellegrino gritó campeón del fútbol de salón femenino

Gráfica Pellegrino finalmente pudo gritar campeón en el futsal femenino de la Liga Sanluiseña de Fútbol. Venció a Yunke 5 a 4 y se sacó la mufa de tres finales perdidas: dos fueron ante su rival de este torneo Clausura y la anterior ante P8.

“Es una alegría enorme, todavía estamos procesando todo lo que pasó. Esta vez se nos dio”, resume Camila Balladore, capitana de Gráfica, y analizó el juego decisivo: “Fue un partido trabado, como toda final, gol a gol todo el tiempo y bastante peleado. Ellas tienen muy buen equipo, había mucha gente en la cancha (se jugó en el Ave Fénix), hacía mucho calor y era mucha la presión. El primer tiempo nos costó y en el entretiempo, y después de la charla, mejoramos, empatamos 4 a 4 y después lo pudimos desnivelar”.

Los goles de las campeonas llegaron vía Valentina Sosa (2), Agustina Maluf (2) y Sheila Tapiaz. Y para Yunke anotaron Araceli Tapia (3) y Natasha Oviedo.

Esta temporada se sumó como DT Franco Fernández, exentrenador de Celtic de Villa Mercedes. “Aceptó este desafío, lo recibimos muy bien y nos ayudó para conseguir este título”, indicó Camila.

Balladore analizó: “Una a veces se frustra mucho, las jugadoras del equipo y el cuerpo técnico saben del esfuerzo, hay mucho sacrificio, no tenemos fin de semana libre y lo económico se siente. Además de entrenar, hay chicas que son madres y todas trabajamos o estudiamos, hay que estar pendientes de hacer rifas y otras acciones para ayudar. Es mucho esfuerzo y coronarlo con una vuelta olímpica da mucha energía para seguir en esta disciplina que está en pleno desarrollo”.

Camila es odontóloga, tiene 29 años y empezó a jugar futsal hace 4 temporadas. “En mi caso no jugué de chica, empecé hace 4 años en Gráfica, soy de las más viejas en el club. Surgió empezar a jugar por comentarios y porque iba a ver algunos partidos del futsal masculino y me llamó la atención. Antes jugaba vóley, siempre me gustaron los deportes en equipo. Así fuimos formando el club, Gráfica tenía solo futsal masculino y ahora tenemos también femenino y Sub 17 masculino, y el año próximo esperamos sumar femenino en Sub 17 o Sub 15”.

Camila pone en palabras lo que representa el futsal: “Para mí es muy lindo, es una disciplina en equipo en la que generás un vínculo muy fuerte con compañeras y cuerpo técnico. Pasamos más tiempo todas juntas que cada una con su familia. Tenemos un grupo hermoso, hemos superado diferentes momentos, que pasan en cualquier vínculo, y supimos salir adelante”.

Camila trabaja en la obra social Dospu y atiende un consultorio privado. De su día a día laboral, se reparte el tiempo con los entrenamientos nocturnos, tres veces a la semana de 21 a 22:30. “Hay un compromiso enorme detrás de cada una, hay que entrenar para ser competitivas y te lleva mucho tiempo. Lo hacemos con mucha responsabilidad”, sostiene la capitana.

Balladore analiza el fútbol 11 y el fútbol de salón: “Son muy diferentes, el futsal requiere mucho desgaste físico, mucha dinámica. Nos pasó que teníamos chicas jugando las dos disciplinas y se corre mucho riesgo de lesiones. Se va dando que elegís una u otra disciplina, con el tiempo será así”.

Gráfica ya tiene su lugar asegurado en el Hexagonal final de 2024, que clasificará para el Nacional.

Cuando perdieron tres finales al hilo, recordaron que nadie gana ni pierde eternamente. Ahora les llegó el tiempo de disfrutar.

► "Sos odontóloga, ¿cómo vas a jugar al fútbol?"

“Me gratifica un montón cómo creció el fútbol femenino, las chicas de San Luis FC fueron campeonas, ascendieron a la A en fútbol de 11 con un trabajo impecable, a tal punto que perdieron un solo partido, manejaron todo el torneo ellas. El Gobierno volcó su respaldo, les dio lo necesario y estuvo al pie para lograr ese triunfo. Admiro que las mujeres sean protagonistas, más en el fútbol, donde siempre hubo mucho tabú”.

Camila Balladore cuenta su historia: “Me pasó que me digan ‘¿cómo vas a jugar al fútbol? Sos odontóloga y deberías seguir con vóley’".

"Hoy la gente lo vive diferente, es muy importante que esto siga creciendo y la gente acompañe. Fue increíble la cantidad de gente que fue a ver la final”.

► El plantel campeón

Laura Digenaro, Camila Balladore, Camila Casado, Gisela Catalán, Martina Paoletti, Valentina Sosa, Agustina Maluf, Pilar Gómez, Mili Apóstol, Dulce Pintos, Martina Aguirre, Sheila Tapiaz, Nair Chávez, Brisa Lucero,Cande Puertas, Camila Tejeda, Marisol Anzorena, Cecilia Santana, Nadia Flores, Dayana Falco,Laura López.

Director Técnico: Franco Fernández

Preparador Físico: Lautaro Lucero

