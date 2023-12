Ya no alcanza con las palabras de ocasión…

Son los días de los juramentos, de las promesas, de los comienzos. Donde los funcionarios, los representantes legislativos de todos los niveles, los gobernantes se comprometen frente al pueblo, frente a Dios, ante los evangelios, ante la Constitución, ante los hombres y mujeres que riegan de trabajo este suelo. Y no son gestos de ocasión. Es el preciso instante en que se aceptan y se asumen responsabilidades. Es donde mueren las palabras y los hechos empiezan a cobrar una vigencia imprevisible. Se acabó la campaña, los consultores, los politólogos, y los gestores del marketing político se vuelven a casa. Llega la hora de decidir y de actuar. Con seriedad, con autoridad, con mucha responsabilidad.

Hay mucha expectativa, mucha ansiedad, mucho deseo explícito de que todo salga bien. No hay margen para la defraudación. No hay trampas posibles. Hay que poner la cara y avanzar. Todos saben lo que prometieron y ahora deben cumplir. Todos, absolutamente todos. Otra cosa sería suicida. El pueblo eligió un presidente, eligió gobernadores y supo acompañar a representantes fieles para el control y el resguardo de la mejor democracia.

Empieza enclenque el gobierno provincial. No puede completar el gabinete ministerial. No consigue un ministro de Ciencia e Innovación. Como si el ministro de Hacienda e Infraestructura Pública tuviera poca tarea, lo sobrecarga de trabajo y de responsabilidad, y lo pone a cargo de esta cartera tan trascendente para el presente y el futuro de San Luis. Justamente, el espacio donde la provincia hizo la diferencia. Justamente, la cuna de ideas y de proyectos que cambiaron la historia de esta tierra. Justamente, donde el talento de muchas mujeres y muchos hombres nacidos al amparo de tanta creatividad ofrecen a raudales alternativas, capacidad y voluntad de trabajo. Allí, el incipiente gabinete no encuentra una figura capaz de encabezar el progreso provincial. La crisis económica y financiera de la Argentina, un nuevo presidente que aparece como poco apegado a los gobernadores, el jaque incisivo que tendrán todas las provincias y un brutal desafío al federalismo requieren un ministro de las finanzas públicas plenamente dedicado a su tarea. Todas las horas de todos los días. Sin embargo, deberá distraerse en otros menesteres. ¿No hay figuras capaces? ¿No hay jóvenes inquietos que agarren la batuta? Se pone un ministro a cargo cuando surge una emergencia, cuando aparece un imprevisto, cuando el agobio de la función lo requiere. No es un problema oportuno al inicio de una gestión. ¿No estuvieron días y días reuniendo el equipo? ¿No se prepararon para este momento? Costará mucho entender por qué extraña razón se comienza con parches. Si no tienen once titulares, comiencen pidiendo ayuda. No es demérito. Busquen en otras fuerzas políticas a alguien dispuesto a prestar apoyo en la emergencia. Es raro empezar así, tan al descuido, pero, en fin, si no cuentan con los recursos necesarios antes de salir a la cancha, expliquen las carencias y adelante. Alguna universidad, alguna fundación, algún agrupamiento puede ayudar a superar la coyuntura. Sería peor y mucho más grave darles crédito a las versiones que señalan que una interna intensa y profunda impide a la alianza gobernante dar nombre y apellido de quien debiera ocupar ese espacio del organigrama provincial. ¡Y vaya espacio! No es un detalle menor. Es el presente, es el futuro. Es la conectividad y es el atajo al progreso. Es donde la materia gris se vuelve imprescindible. Es donde no alcanza con el verso de ocasión. Es la disyuntiva donde todo es binario. El programa corre o no corre. No alcanza con un videíto de ocasión para explicar lo inexplicable.

Se busca afanosamente una salida. No alcanza con culpar al adversario, agredirlo y descalificarlo. No cabe esquivar la instancia. Inexorablemente, para pánico de muchos, hay que gobernar y hay que hacerlo bien.