YPF también subió el precio de los combustibles: la nafta ya supera los $600

YPF aumentó el precio de todos sus combustibles en más de un 38% promedio, plegándose así a la suba que la competencia, Shell y Axion, implementó en la tarde de este miércoles. La petrolera de bandera nacional actualizó las carteleras con los nuevos valores al final de la jornada, que cerró con una alta volatilidad inflacionaria.

La compañía había retocado por última vez los precios el viernes 8, cuando fijó las naftas Súper en $453 e Infinia en $558, mientras que el gasoil Diésel 500 había pasado a costar $480 y el Infinia Diésel $578.

Pero esos valores duraron poco en las pizarras, que en la madrugada de este jueves ya reflejaban el nuevo incremento de precios. La Súper pasó a costar $625, un 37,9% más; mientras que la Infinia trepó a $769 (37,8%). En el caso del Diésel 500 quedó en $669 (39,3%) y el Diésel Infinia en $799 (38,2%).

Precios de la competencia

Shell llevó la nafta súper a $635 (antes estaba a $463), lo que implicó un aumento del 37,15%; la V-Power nafta pasó a costar $784 ($572; 37,06%), la Evolux diésel $685 ($499; 37,27%) y la V-Power diésel, sale $812 ($593; 36,93%).

Además, Axion también retocó los precios en más de un 37%, lo que dejó el litro de nafta súper $649, mientras que el litro de la Quantium pegó un fuerte salto a $806 (un 39% más), dejando atrás los $580 del último aumento. En la línea del gasoil, el Diesel X10 cuesta $732, un 42,41% más si se lo compara con el valor que tenía a principios de esta semana, cuando costaba $514; y la Quantium Diesel sale $814, lo que refleja un incremento del 33,4% si se toma el valor que tenía el lunes.

El incremento en los combustibles responde al movimiento del tipo de cambio oficial que desde este miércoles se ubica en los $ 800 por dólar.

Así, el precio de referencia internacional - se toma el valor de la variedad súper- pasó a costar poco más de US$ 0,75, por debajo del promedio histórico del país de entre US$ 1 y US$ 1,1 por litro.

En el sector se espera que el próximo mes alcance la paridad con el dólar oficial, aunque en algunas provincias del interior ya están equiparados a esa variable, como el caso de Chaco, donde el litro de gasoil V Power cuesta $ 825.

ALG