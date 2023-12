Lafinur, sin apoyo para competir en la Liga Federal

La dirigencia del Club Lafinur trabaja contra reloj para intentar participar del Torneo Federal 2024, que la Federación del Vóley Argentino (FEVA) realizará del 2 al 11 de febrero en la ciudad de Santa Fe, para intentar mejorar la producción de este 2023, en el que el equipo quedó cuarto y muy cerca del ascenso.

El "Rojinegro" está listo, se mantiene en plena competencia y este domingo disputará una de las finales del Torneo Provincial frente a ICA de Villa Mercedes, el otro representante puntano a nivel país.

Sin embargo, el problema de Lafinur de cara al Federal es la necesidad de conseguir sponsor para costear la participación: San Luis está en riesgo de perder la plaza en el tercer torneo en importancia del país.

Preocupado. Irustia pagará la inscripción y espera poder competir. Foto: Inés Cobarrubia.

"Hablé con las autoridades de la Secretaría de Deportes y si bien no fue una respuesta formal, me dijeron que va a ser muy difícil que nos puedan respaldar porque no había presupuesto. La inscripción ($120.000) vence hoy y yo por el amor que le tengo a este deporte y al club la voy a pagar de mi bolsillo, con el riesgo de que luego sea plata tirada si no conseguimos el resto", explicó Fabio Irustia, entrenador y dirigente de Lafinur.

El torneo tiene 16 equipos preclasificados y habrá otros 16 que llegarán a esta instancia desde los campeonatos regionales.

La idea del dirigente es lógica: comprar tiempo para intentar buscar luego el presupuesto en el mes de enero. "Estamos hablando de un monto insignificante si se tiene en cuenta el acompañamiento que tienen los equipos de fútbol y básquet. Además, este es un trabajo que venimos haciendo en conjunto con el Gobierno desde hace 5 años para poder llegar tan cerca de ascender, y sería una pena volver a foja cero", remarcó Irustia.

El plantel de Lafinur está compuesto en un 80 por ciento por jugadores de la ciudad, ha logrado en estos años catapultar y visibilizar algunos chicos que hoy juegan en Europa como Marcelo Jolivot y Leonardo Arioto. "Hay chicos que están buscando alternativas para poder jugar la Liga y es una lástima que formemos talentos para que los disfruten otras provincias por no poder participar", explicó el dirigente.

No participar sería perder cinco años de mucho esfuerzo que nos llevaron al lugar que hoy tenemos (Fabio Irustia- directivo y entrenador del Club Lafinur)

Irustia es consciente de los tiempos que corren y las dificultades que tiene el país en materia económica, pero lo sorprendió la medida. "Estábamos convencidos de que íbamos a tener el apoyo de Deportes. La gente que está en esta nueva gestión ya conoce nuestro trabajo porque fue parte de ese proceso; este camino lo empezamos hace un tiempo, primero con fondos propios, luego fuimos recibiendo el acompañamiento del Gobierno, y cada vez que recibimos su auxilio fuimos mejorando lo que hicimos en años anteriores", manifestó.

El tiempo corre para el equipo puntano que, junto a ICA de Villa Mercedes, busca dejar al vóley puntano en lo más alto.