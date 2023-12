Menos mal que venían para ser mejores

Mal consejero el odio. Es de los sentimientos más despreciables que pueden invadir al ser humano. No es bueno obrar con ansias de revancha. El odio y la sed de revancha desvían del objetivo, embrutecen la estrategia y perturban todas las decisiones. Estas consideraciones alcanzan a cualquier ser humano, en cualquier circunstancia. Ni hablar si se trata de protagonistas de la política, de los gobiernos, de representantes del pueblo con responsabilidades públicas. Ni hablar si embriaga a hombres y mujeres con alguna dosis de poder, aunque sea circunstancial. Se nubla el entendimiento, se pierde el hilo del discurso, hasta se cruzan los números. Se descalifica sin casi ningún argumento. La Argentina de estos días aparece como llena de odio, como invadida por la sed de revancha de muchos actores estelares de la sociedad. Y en ese estado, se empieza a tergiversar la realidad, se desconoce lo obvio. Se transitan, sin razón ni fundamento, caminos traumáticos, tortuosos, horribles, sobre todo para el que odia. Y lamentablemente, se arrastra a otros a compartir tan amargo tránsito.

Reza el título de un cartel que será desgraciadamente memorable: “Personas con acceso restringido”. Y le sigue una precisa nómina. Está colocado en el ingreso del Canal 13 de televisión. El canal de todos los sanluiseños. Si la situación no fuera tan grave, y tan desgraciada, valdría rememorar un personaje de un formidable lector de estereotipos sociales, el genial Antonio Gasalla, en su inolvidable personaje de la empleada pública. Con una barrera y un supuesto listado, impedía el ingreso a su repartición de muchos protagonistas de su sketch, personajes famosos que se prestaban a un diálogo desopilante para franquear esa barrera. Nadie sabía, ni entendía, el porqué de la absurda prohibición, pero existía. ¿En qué hay que estar pensando para prohibirle, por ejemplo, a Mario Pérez ingresar al canal?, ¿cuántos capítulos de la historia reciente de San Luis hay que desconocer para sostener semejante disparate? Cada autoridad de turno podrá quererlo más o menos, podrá o no incluirlo en la programación, claro que sí. Pero ponerlo a él y a tantos en una lista negra en la puerta de un medio de comunicación público. Menos mal que venían para ser mejores. ¿No será mucho?, ¿no será demasiado disparate para tan corto lapso en el gobierno? Hay maneras más decorosas de ejercer la autoridad. Hay que honrar la autoridad con respeto, con liderazgo, con altura, con conocimiento. ¿Qué batalla están librando? Identifiquen al enemigo porque no se les entiende. Y el momento es tan complejo, tan duro, tan difícil, que no existe el más mínimo margen para semejantes exabruptos. Y en cualquier momento aparece el Comando Táctico, o alguna otra fuerza de seguridad para desbaratar todos los peligros que acechan al canal de televisión. Tal vez existan, en tal caso sería bueno conocerlos. En general, y en particular, los integrantes de tan selecta nómina no suelen ser sujetos violentos que transiten armados por sus lugares de trabajo. Y buenos, malos o regulares; mejores o peores, ninguno empezó a recorrer esos pasillos y a ejercer estos menesteres hace media hora.

En toda la Argentina aparecen estas actitudes. En muchos casos, el justificativo es que los otros lo hicieron antes, y con mucha más saña y ponzoña. Pero otra vez, ¿no venían para ser mejores? Lejos de fundamentar actitudes y en tal caso de explicar las acciones de los antecesores, solo argumentan: “En su momento ustedes también lo hacían…”. Se les endilga que no están cumpliendo reglamentos, disposiciones administrativas, mandatos constitucionales, usos y costumbres. Y la prédica permanente es: “Ustedes también lo hicieron y peor”. Entre tanta trifulca menor, el pueblo contempla azorado y espera que, de una buena vez, se comiencen a resolver sus problemas. Los que juraron que venían a resolver. Los que debieran ser prioridad. Los que le dan sentido a la gestión pública. Listas negras, violencia, prepotencia, conviene dejarlas para otro momento. Y pensar que venían para ser mejores…