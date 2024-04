Se entregó el policía que le disparó a quemarropa a un hombre en el rostro

Este sábado, al caer la tarde, Wenceslao Ledesma, el policía acusado y buscado por pegarle un tiro en el rostro a un vecino del barrio 1º de Mayo de San Luis, les facilitó la tarea a fiscales y camaradas, y voluntariamente se entregó en una dependencia policial. Según trascendió, mañana será llevado a los Tribunales para que el fiscal Francisco Assat le formule cargos por la tentativa de homicidio de Alexis Rivero.

El hombre se presentó en la sede del Departamento de Homicidios, cuyo personal, junto al de la Comisaría 4ª, estaba a cargo de los procedimientos para dar con su paradero. Ledesma llegó con su abogado Ezequiel Domínguez, quien seguramente le recomendó que lo mejor, a esta altura, era ponerse a disposición de la Justicia, en vista de que la ministra de Seguridad, Nancy Sosa, ya había dado a conocer, con nombre y apellido, que era el principal sospechoso de la agresión.

Ledesma era buscado desde la noche del martes, luego del ataque que mantuvo en terapia intensiva por unas horas a Rivero.

La víctima de 30 años contó que todo sucedió alrededor de las 21, en su domicilio, la casa 39 de la manzana U del barrio 1º de Mayo.

El joven dijo que estaba con su padre, su hijo, su cuñado y su sobrino. Preparaba la cena.

En un momento, su papá de 78 años se le acercó y le avisó que alguien que había tocado la puerta lo buscaba. A pesar de caminar con muletas, por una lesión reciente, Rivero le pidió a su padre que se quedara detrás suyo, porque él iría a ver quién era.

Cuando el hombre abrió la puerta, vio a Alexis Suárez, un vecino muy conocido en la zona, porque siempre "anda ofreciendo algo para vender", comentó.

"Me dijo: '¿Sabes que tengo algo para vender?'. No alcanzó a decir eso que ahí nomás me dijo: 'Ahí vienen', y se metió rápido a la casa", relató el damnificado.

En cuestión de segundos, Suárez se trepó al techo y desapareció. Rivero asomó apenas la cabeza hacia la calle para ver de quién huía su vecino y, en eso, vio "un fogonazo" que se encendió frente a su cara.

Instintivamente, Suárez inclinó la cabeza hacia atrás, pero no logró esquivar la bala. El proyectil ingresó por su boca, la recorrió en su interior y salió por su cachete izquierdo. Le perforó esa parte de la cara. "Me dejó un hueco", detalló. Después, escuchó dos detonaciones más, pero no lo hirieron.

Rivero intuye que esas balas no iban dirigidas a él, sino a Suárez.

Supo después, gracias a los comentarios de vecinos, que quienes perseguían al otro joven eran unas cuatro o cinco personas. También pudo saber que quien lo baleó en el rostro era un policía.

En el vecindario decían que se trataba de un "milico" que, en realidad, vive a una cuadra y media del domicilio de la víctima, pero en el barrio La República.

Si bien en un primer momento trascendió que se trataba de un agente penitenciario, el viernes, la ministra de Seguridad confirmó que el hombre buscado era un miembro de la fuerza policial que habían pasado a disponibilidad hace un año y medio.

El miércoles, durante la tarde, los investigadores allanaron las casas 6, 7 y 8 de la manzana 600 del barrio República, ya que tenían el dato de que en uno de esos domicilios vivía el agresor y también, quienes lo acompañaban. Pero no lograron corroborar que fehacientemente residiera allí el efectivo, porque no lo encontraron.