Se termina el año y aún no se pagan las estampillas escolares

Es una pregunta que se hacen muchos jóvenes en estos días y que, por ahora, deberán esperar una respuesta definitiva. El viernes, a la salida de una reunión con directivos de escuelas privadas en Terrazas del Portezuelo, el ministro de Educación, Guillermo Araujo, le dijo a El Diario de la República que abonarán las estampillas escolares, aunque no precisó la fecha en que eso ocurrirá.

Desde el 2011 el Gobierno de San Luis les brinda el acceso a las estampillas que tienen un valor nominal de 50, 100, 300 y 400 dólares, para completar un total de 1.200 para todos los estudios. Actualmente, varios egresados tienen incertidumbre frente a la falta de información acerca del beneficio que, por lo general, se pagaba en diciembre.

"Las estampillas se van a seguir manteniendo, con la regularidad y los pagos como corresponde y a quienes corresponda. Total tranquilidad en ese sentido", dijo el ministro.

El gobierno provincial ahora deberá fijar cuál es la fecha de cobro para dar tranquilidad a los beneficiarios. "Le consulté a la preceptora de mi hijo y me contó que no se comunicaron con ellos todavía. Le pregunté a una compañera del gimnasio que también es preceptora y me contestó lo mismo. Es una pena, porque contábamos con esa plata para que él pudiera estudiar. Su mejor amigo está en la misma", se descargó la mamá en un alumno que prefirió no dar su nombre.

La administración provincial saliente adelantó en mayo el pago de las estampillas escolares en un 25 por ciento por un pedido que habían realizado los centros de estudiantes, representados por el Consejo Provincial Estudiantil. En agosto de este año, más de 400 jóvenes cobraron el beneficio, que fue depositado en billeteras virtuales.

Los recursos para pagar este beneficio están. El informe que entregó el exministro de Hacienda, Eloy Horcajo, indica que para las estampillas escolares el gobierno saliente dejó 120.039.471,70 de pesos.

Subvención, pero en dos veces

Araujo junto con el gobernador Claudio Poggi mantuvieron, en Terrazas, una reunión con directivos de 43 escuelas privadas de la provincia. Allí, ratificaron que continuarán abonando el 90% del aumento que fue acordado con el gobierno saliente, aunque en enero lo pagarán en dos veces y advirtieron que deberán rever los convenios.

"El tema de la subvención del 90 por ciento fue una de las principales consultas. Se les transmitió tranquilidad en ese sentido. Se va a hacer el esfuerzo, el año que viene, para ver de qué partida presupuestaria se puede reasignar para mantener esto", indicó.

Gremios siguen esperando

Por el desdoblamiento de los salarios decidido por el Gobernador, sindicatos y organizaciones docentes de la provincia advirtieron que, de no revertirse esta situación, peligra el comienzo de clases.

Pese a este panorama, para Araujo todo está bien y los docentes "entienden la crítica situación que está atravesando la provincia".

Aun así, los gremios han solicitado audiencias con el ministro de Educación que, todavía, no fueron pactadas ni contestadas.