Es la hora de la lealtad o la ventajita

La Argentina comienza a transitar una etapa interesante. No se puede ocultar la profundidad de la crisis financiera, económica y social, pero, pese a ello, un recambio de autoridades siempre plantea nuevas expectativas a ser satisfechas. Una característica del proceso que se inicia tiene que ver con la escasa identidad de muchos de los protagonistas con partidos políticos tradicionales o claramente definidos. Entre quienes han llegado a ocupar los cargos sin una clara pertenencia partidaria, y quienes están mostrando una llamativa flexibilidad a la hora de ocupar espacios se abren alternativas a tener muy en cuenta.

Luego de las elecciones generales, o de la primera vuelta, quienes entraron en tercer lugar manifestaron con claridad que la ciudadanía había reservado para ellos el destacado rol de oposición. Mirada que utilizaron para fundamentar su indefinición a la hora de

expedirse respecto de la segunda vuelta del 19 de noviembre. Otros miembros de esa misma fuerza decidieron lo contrario y, ya en esa instancia, se pronunciaron en favor de quienes a la postre serían los vencedores. Hoy, sin demasiados tapujos, se pliegan a los equipos de gobierno de la Libertad Avanza. No son oposición, han optado por ser oficialismo. Con una diferencia temporal que no es menor, algunos de los que se manifestaron prescindentes en aquel momento, igualmente se pliegan hoy a los equipos de gobierno del oficialismo. O sea, una parte de Alianza Juntos por el Cambio, entendió que debía ser oposición y otra, que debía ser oficialismo. Son posturas difíciles de amalgamar, son decisiones en contrario dentro de la misma bolsa, pero cada cual deberá hacerse responsable de su proceder. Incluso de su coherencia, atributo este que en algunos casos no dura ni cinco minutos. Un ofrecimiento interesante y jugoso supera cualquier conflicto ideológico, de pensamiento, de valores o de lealtad. Estos espectáculos patéticos se verán en lo municipal, en lo provincial y en lo nacional. No es un problema geográfico o de estrato de gobierno. Se podrán apreciar piruetas de todo tipo. Para ser justos, nada nuevo en la política argentina, nada nuevo en la historia universal. La traición es una vileza tan antigua como las propias relaciones humanas. Hay que ser justos en señalar en que no siempre se traicionan ideas, valores o principios. Algunos nunca los tuvieron, mal los pueden traicionar. Nunca se subieron a la carroza por compartir ideas, o por sentirse partícipes de una historia en común plagada de logros, de luchas, de triunfos y de derrotas; solo lo hicieron por un interés personal. Quién satisfaga ese interés personal bien podrá ser el nuevo líder de tantos arribistas tan flexibles, como ligeros a la hora de cambiar de carroza.

Es imprescindible, entonces, que quienes decidan actuar con otro criterio y con un gran espíritu de lealtad lo hagan de un modo responsable. Sobre todo, si ocupan espacios de poder y de decisiones trascendentes. La representación que detentan debe ser honrada en un momento tan crítico. La fidelidad a esos principios, esos valores y esas ideas, no se negocia. Pero es un momento para actuar con mucha responsabilidad. Para reflexionar, y obrar con un fuerte criterio patriótico. Está claro que, de los traidores, desleales y arribistas no pueden esperarse más que actos de especulación y de conveniencia personal o sectaria. Por esa razón, es la hora de las grandes mujeres y los grandes hombres. Capaces de interpretar el momento y asumir en plenitud el mandato con el que fueron honrados, o el legado que su actitud militante reclama. Ante la tibieza ligera y floja del “¿qué querés que haga?”, debe aflorar la fortaleza y la dignidad de quienes sí saben lo que hay que hacer y están dispuestos a hacerlo en beneficio de San Luis, y en beneficio de la Argentina. Con la Constitución, con las leyes y con la democracia como banderas, pero con la convicción y el coraje de plantarse firmes y no eludir el mandato de responsabilidad y convicción que la hora impone.