Luis Romero, el veterano de Malvinas que reencontró la alegría en el newcom

Su tonada correntina se percibe claramente mientras habla y cuenta su historia de vida. También es evidente su orgullo por vestir el uniforme militar durante muchos años, lo mismo que la lucha y el coraje que expuso en las islas Malvinas durante el conflicto bélico. Se llama Luis Romero y, junto a su familia y amigos, disfruta su presente en San Luis. Fue aquí donde conoció el deporte que lo apasionó, le permitió hacer nuevas amistades y lo llevó de viaje por muchos lugares: el newcom. Una disciplina muy similar al vóley, pero adaptada a personas mayores. Gracias a la pelota, la red y sus compañeros, el exsoldado pudo reencontrarse con la alegría.

El domingo, mientras disfrutaba de un asado con su familia en Merlo —hasta donde llegó para pasar el día—, Luis dialogó con El Diario de la República y reflexionó sobre la importancia de sentirse bien no solo en lo físico, sino también estar en paz con el alma.

“El deporte, cualquiera sea, es fundamental para mejorar. Nos sirve para salir adelante, nos ayuda y nos empuja a superar los problemas, ya sean de salud o por las secuelas que nos deja la guerra. No importa si es newcom, tenis, vóley o fútbol. Es clave hacer deporte porque nos ayuda en lo espiritual, en el alma, y de esa manera podemos salir adelante. Es el mensaje que quiero dar”, contó Luis, nacido en Villa Urquiza hace 64 años, en el inicio de la charla.

“Encontré en el newcom una disciplina hermosa. Empecé allá en el Sporting Victoria en el año 2017. Me invitaron un día, fui y me gustó. Estuve 8 meses ahí jugando y luego pasamos a entrenar en el Polideportivo Municipal, en Puente Blanco, porque vivo a pocas cuadras, y empecé a jugar ahí, siempre con San Luis Newcom en la categoría +60. De la mano de ese equipo, jugué más de 20 torneos nacionales y llegué a la Selección regional, y luego, a ser convocado a la Selección Argentina en 2021. El cuerpo técnico de la Selección Argentina estaba viendo jugadores en un Nacional que jugamos en Paraná; nos vieron a nosotros y cuando dijeron la lista final, fui convocado”, dijo.

►Una alegría continental

Para Romero, una gran felicidad dentro de su deporte fue el Campeonato Sudamericano de newcom que se disputó en Salto, en el estado de San Pablo, en Brasil. Desde Argentina, viajaron 5 micros con los equipos clasificados en las divisionales +50, +60 y +70. San Luis Newcom alcanzó su clasificación en el Argentino que se disputó en Río Hondo, Santiago del Estero, ante equipos de todo el país.

“Fue una alegría muy grande salir campeón sudamericano junto a mis compañeros. Sobre todo, en Brasil. Salimos campeones invictos. Les ganamos a clubes de Argentina, Chile y Uruguay. Ahora, además de la Copa, ya tenemos el pase directo para el próximo campeonato que se disputará en Mar del Plata”, remarcó.

► Malvinas y su vida militar

Luis es un militar de carrera retirado. En su juventud, estudió en la Escuela Lemos y tras egresar, en 1978, fue enviado a desarrollar su carrera en Paso de los Libres, Corrientes. Allí le llegó el llamado para defender las Islas Malvinas. Era cabo primero mecánico de artillería y el 13 de abril de 1982 llegó a Puerto Argentino.

“Pasé 64 días en plena guerra. Serví a las órdenes del general Balza. Todos los días eran de fuego cruzado, porque los ingleses pasaban frente a nuestro puesto. Fueron días muy duros para cada uno de nosotros. Vi caer a compañeros; es algo muy doloroso. Las bombas del enemigo nos caían a 8, 10 metros, pero Dios estuvo conmigo en todo momento. Tenía 22 años. Muchas veces pienso que fue Dios quien me dejó sobrevivir para contar todo lo que pasó, para ‘malvinizar’: explicarles a las nuevas generaciones, que no vivieron esto, cómo fue la guerra y contar la verdad de lo que vivimos allá”, afirmó.

Romero pasó 64 días en Malvinas. En toda su estadía vivió fuego cruzado con los ingleses.

Luis Romero llegó a San Luis en 1999 para trabajar en el por entonces Grupo de Artillería 7 del Ejército. “Desde ese momento me hice puntano por adopción. Vivo con mi esposa Lina y tengo dos hijos: Brian y Claudia. También tengo una nieta, Justina, quien vive en Merlo; aquí soy feliz”, expresó.

“Siempre agradezco a Dios y a la preparación que tuve para sobrevivir en Malvinas. Y gracias a mi familia pude sortear el estrés postraumático que nos aqueja a quienes volvimos del combate y sus efectos tan dolorosos. Y el newcom también me sirvió, porque me da mucha alegría jugarlo y me llevó a la Selección nacional y a conocer amigos y lugares”, concluyó.

