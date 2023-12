Víctor Jalid Funes donó libros para que los vecinos aprendan braille sin costo

Víctor Jalid Funes, auxiliar para personas con discapacidad visual, donó material didáctico de su curso de braille a la biblioteca "Juan Bautista Alberdi". El hombre solidario además quiere entregar sus libros en diversas instituciones de la ciudad, para que los vecinos aprendan el lenguaje de forma gratuita.

Funes ofrece formación personalizada presencial que tiene una duración de dos meses. Sus estudiantes ven el sistema de forma integral que incluye el abecedario, los números y los signos.

“Muchas personas tienen la intención de estudiar, pero por falta de tiempo y de organización no pueden hacerlo. Entonces tomé la decisión de plasmar todo lo que enseño en un libro, que fue el que regalé”, expresó.

El ejemplar tiene contenido y actividades para que quienes lo compren o lo utilicen en la biblioteca gratis puedan conocer lo básico del idioma.

El autor aclaró que tanto el escrito como las clases están destinadas exclusivamente para personas que ven o que tienen una disminución visual, ya que busca que los que se involucren puedan comprender e interpretar la mayoría de cosas de los que sufren pérdida o falta de visión.

También remarcó la importancia de poder incursionar en el tema ya que de esa manera la sociedad puede ser más inclusiva con las personas no videntes en su día a día.

“Por ejemplo, como profesor del Instituto de Formación Docente Continua (IFDC) de la ciudad, sé que han habido casos de alumnos no videntes, y cuando ellos realizan un trabajo práctico o un examen, lo hacen en braille. Entonces es necesario que el instructor pueda entenderlo para evaluarlo”, explicó Funes.

Añadió que en relación a lo social, el curso permite que una vez aprendido el lenguaje, las personas puedan incluirlos más en lugares como restaurantes, ofreciéndoles cartelería y menú en braille.

“Mi objetivo con la donación es que pueda ir cualquier persona a estudiar sin costo. Con el libro solo, el interesado puede aprender perfectamente y no precisa de un docente”, dijo el auxiliar.

También ofrece otro curso a parte de estenografía, en donde cada letra significa una palabra para aprovechar el espacio y reducir la extensión del texto.

Por otro lado, Funes donó dos libros titulados “Biografía”, que muestran las obras de artistas plásticos locales anónimos. Es una recopilación de trabajos finales de sus alumnos de la carrera de Artes Visuales del IFDC. “Les pedí que destaquen gente de la ciudad que no sean conocidos, ya sea porque no les gusta o porque la vida no se los permitió”, finalizó.

Redacción / NTV