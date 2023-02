La madre de Lucio Dupuy y su pareja fueron condenadas a prisión perpetua

Magdalena Espósito Valenti, la madre de Lucio Dupuy, y su pareja, Abigail Páez, fueron condenadas a prisión perpetua por la muerte del pequeño de 5 años. Según la fiscal Verónica Ferrero “es la máxima pena que prevé nuestro Código Penal y no podrán solicitar el beneficio de la libertad condicional”.

Los jueces Alejandra Ongaro, Andrés Olié y Daniel Sáez Zamora, dieron a conocer el monto de la pena y no hizo lugar al pedido de la familia de la víctima que había solicitado que se les aplique "el tiempo indeterminado" como accesoria a la prisión perpetua.

Como en el dictamen de culpabilidad, la audiencia fue transmitida en vivo por el tribunal de Santa Rosa, La Pampa y las dos recibieron la citada pena.

Los jueces incluyeron como "accesoria" de la pena un artículo del Código Penal que establece que "la reclusión y la prisión por más de tres años llevan como inherente la inhabilitación absoluta, por el tiempo de la condena, la que podrá durar hasta tres años más, si así lo resuelve el tribunal, de acuerdo con la índole del delito".

La fiscal Ferrero, quien participó del juicio por el crimen del niño Lucio Dupuy aclaró que, por más que el tribunal no haya dispuesto la accesoria por tiempo indeterminado, la prisión perpetua impuesta hoy para las condenadas Magdalena Espósito Valenti y Abigail Páez “es una pena de por vida” porque por la gravedad del delito cometido, no tendrán la posibilidad de pedir la libertad condicional.



“Fiscalía y querella habían pedido también la imposición del artículo 52 que es la accesoria por tiempo indeterminado, pero lo que tienen que saber es que esta prisión perpetua que acaban de disponer los jueces es una pena de por vida, no tienen posibilidad de salir en libertad”, afirmó Ferrero a la prensa, tras la lectura de la imposición de penas.

La resolución añade que las dos condenadas quedarán incorporadas al Registro de Antecedentes de Condenados por delitos contra la integridad sexual.

NA/MGE