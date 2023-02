Gabriel Gutiérrez presentó "San Luis: caliente febrero de 1819"

Pasaron más de 20 años desde que Gabriel Gutiérrez lanzó la primera edición de su libro "San Luis: caliente febrero de 1819", y a la que luego le sucedieron dos más que rápidamente fueron agotadas. La minuciosa investigación del autor lo llevó a desandar los sucesos ocurridos el 8 de febrero de ese año, cuando el pueblo puntano hizo frente a la sublevación de los prisioneros españoles confinados y lograron salvar la vida del gobernador Vicente Dupuy.

Este hecho histórico tan significativo y del que, según el autor, poco se conoce, valió la necesidad de hacer una cuarta edición, que fue presentada en el patio del Concejo Deliberante de San Luis. “Hay mucha gente que todavía no conoce este evento tan importante que sucedió en la ciudad de San Luis, que aportó muchísimo a la gesta sanmartiniana, más de lo que ya habíamos colaborado, con gente, caballos, mulas y comida", dijo el autor.

Al faltar libros para la venta, el Concejo Deliberante adhirió a la publicación de una cuarta edición después de más de 20 años, aunque los libros no estarán a la venta, sino que se repartirán en las escuelas, entre profesores de historia, y circulará entre los visitantes de la institución legislativa.

“Se llama caliente porque hacía mucho calor. San Luis en ese momento era una isla, no tenía costa perimetral; la parte sur de la provincia estaba dominada por los indios y San Martín, quien no era un fusilador, como los españoles del Perú —quienes fusilaban a los prisioneros—, cuando triunfa en Chacabuco y Maipú a los prisioneros no los fusila, los mandó presos a San Luis", recopiló el historiador.

En la ciudad estuvieron presos los principales oficiales e inclusive el exvirrey de Perú, Marcó del Pont. También hubo brigadieres y altos oficiales. "Eran 350 prisioneros y acá vivían 4.000 personas. A Dupuy se le había agotado el dinero con las donaciones porque San Luis había ayudado mucho al Ejército de los Andes y tenían que alimentarlos; los prisioneros vivían muy bien y me hago la pregunta si eran presos o huéspedes".

Gutiérrez sostuvo que los prisioneros vivían con normalidad en la ciudad, iban a fiestas, tenían amores, andaban bien vestidos, eran muy cultos y los sanluiseños los admiraban. "Después hubo un planteo de sublevación porque todavía el Ejército español, a pesar de que San Martín ya había independizado Chile, en el sur de ese país seguía combatiendo con fuerza. Entonces los prisioneros de acá se enteraron e hicieron un levantamiento para huir”, detalló el autor.

Pero, para el autor, los sublevados se equivocaron y no contaron con la valentía del pueblo puntano. “Atacaron cuatro lugares: el Cabildo, el cuartel, la casa del gobernador Dupuy, que era donde ahora está la Catedral, para asesinarlo, y la casa de Bernardo de Monteagudo. Por suerte, el médico de Dupuy saltó la reja y avisó del intento de asesinato. Enseguida salió todo el pueblo y en solo dos horas mató a 40 españoles en la calle".

La historia cuenta que el mismo día, el 8 de febrero, se inició un juicio a los 14 posibles colaboradores y en el sumario el fiscal fue Monteagudo y el juez, Dupuy. Condenaron a muerte y fusilaron a ocho, quienes fueron ejecutados en 9 de Julio y San Martín, en la plaza principal de ese momento; uno de los prisioneros fue sometido a perpetua y cinco quedaron absueltos, entre ellos Marcó del Pont, porque no había participado de la revuelta.

Gutiérrez, quien es ingeniero y además estudió el Profesorado de Historia, investiga sobre todo temas históricos de San Luis. Tiene dos libros a la espera de ser impresos, uno sobre la incursión de "Chacho" Peñaloza en San Luis, en 1861, y otro sobre la relación de la provincia con la Guerra del Paraguay. “El tema que estoy investigando ahora es sobre San Luis y el anarquismo, que tuvo sus principales años entre 1900 y 1920. Estoy buscando si hubo actividad anarquista en la provincia”.