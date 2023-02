Mariana Baraj se presenta en Amigxs de Merlo

Ella y la percusión se fusionan para encantar al público. Mariana Baraj utiliza más de un instrumento en sus conciertos y suma su voz para terminar de darle un ambiente ancestral a la propuesta que genera arriba del escenario. Este domingo, como parte de una gira por la zona serrana, visitará la sala Amigxs de Merlo e interpretará las canciones de su extenso repertorio que se refugia en nueve discos. En el recital habrá algunos adelantos de su décima producción que lanzará a mitad de año. El show será a las 21:30 y las entradas se consiguen a mil y dos mil pesos.

Su familia se involucró para que Mariana lleve consigo una raíz folclórica difícil de desarraigar. Su abuela Paulina es de Santiago del Estero, una provincia donde las chacareras son moneda corriente. También la sangre musical llegó gracias a su padre, Bernardo Baraj, el gran saxofonista, y a su hermano Marcelo, quien la acompaña por el mismo camino.

"Mujeres músicas me formaron y me dieron el lugar para que actualmente cante bajo la luz del folclore. Siempre estuvo presente en mi vida y fue de mi interés fusionarlo con otros estilos musicales, pero siempre con la importancia que se merece", expresó la artista.

En el concierto de hoy, Mariana utilizará, además de la percusión, su charango y su cuatro venezolano. "Es un set que me acompaña hace mucho tiempo y con el que me siento muy cómoda. Dentro del repertorio hay canciones que no pueden faltar, pero lo que más me interesa es reversionarlas y que no suenen como sonaron en otros escenarios. También habrá composiciones que son nuevas y si tengo ganas de tocarlas estarán presentes. Siempre me gusta dejar una cuota de improvisación a la hora de interpretar alguna pieza que hace mucho no canto", adelantó la exintegrante de Catupecu Machu.

El año 2023 llegó con los últimos detalles del disco que viene en camino y una metodología de trabajo que hace que la vorágine del presente la tenga siempre ocupada. Baraj no esperará que todo el álbum se encuentre terminado para sacarlo a la luz, sino que presentará temas cada tres semanas y así, para mitad de año, cuando el lanzamiento sea oficial, el público tenga buena parte del álbum ya escuchado.

"Cuando hago un disco trabajo y pienso mucho sobre su contenido. Llegan muchos procesos que deben sortearse. Una vez que se lanzó, esa parte del trabajo termina. Con este método, cada tres semanas tengo que tener una portada pensada, estar atenta todo el tiempo porque cuando se termina un tema se piensa en otro. Es intenso, pero necesario", explicó Mariana, quien se encuentra inmersa en un proyecto de folclore electrónico junto con su hermano Marcelo y el músico Leo Camargo.

La artista expresó que lo más importante de su propuesta musical es la fuerza y la potencia que genera la combinación tan ancestral de voz y percusión. Esa fuerza arrolladora logra que la gente conecte con ella y sus canciones, y salga de la zona de confort.

"Tiene que ver con darse la posibilidad de conectar con la música, salir del lugar en el que estamos todos metidos para aprovechar los momentos que son beneficiosos para todos y no solo para la gente que interpreta la música. Hay un espacio de conexión y hermandad que siempre viene bien y nos lleva a sentir cosas buenas", concluyó.

