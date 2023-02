Jesús María: jinetes y amazonas darán todo en la "Felipe Z. Ballester"

El trabajo de todo un año, el sacrificio, la constancia, el esfuerzo, la paciencia y el amor por los caballos son algunas de las emociones que se pondrán en juego durante la competencia “Felipe Z. Ballester”, en la que participarán amazonas y jinetes de la cabaña La Embrujada, Escuela de Equitación Criolla y del Instituto San Ignacio. Las pruebas serán en Jesús María a partir del jueves, que comienzan las categorías infantiles.

Con la valija llena de ilusiones, el grupo se fue ayer. “Hemos estado trabajando todo el año para alcanzar este objetivo tan importante. En diciembre cerró el ranking y pudimos clasificar caballos y jinetes. Estas pruebas nos permitirán medirnos con los y las mejores jinetes de todo el país”, expresó María Fe de Battista, entrenadora de la escuela de equitación criolla.

El encuentro se desarrollará en Jesús María, del 8 al 12 de febrero, son las finales y semifinales de la prueba “Felipe Z. Ballester”, y San Luis estará representada con 10 caballos en las categorías menores infantiles A y B, de la categoría preliminar, la C, la B y caballos novillos.

Además, la final de la categoría A será en Palermo, a fines de marzo y primeros días de abril.

El jueves inicia la actividad con las finales nacionales. “Participará nuestra alumna Milagros Goncalves, en la categoría infantil A, que incluye a niños de 9 a 13 años; está clasificada junto a "Gualta Embrujada", que quedó primera en el ranking con 40 puntos y medio. Ella va a la final de la categoría infantil menores”, explicó con orgullo María Fe.

El viernes se presentarán las amazonas de la categoría preliminar: Cindy Jolivot, quien “lleva dos caballos que están clasificados: una se llama ‘Contrafuego Humareda’ y el otro se llama ‘Gualtallary Esperado’”, contó la profesora de la escuela y añadió que “en realidad había clasificado con tres animales pero uno de ellos se lesionó”. En la misma jerarquía estará Valentina Belardinelli. “Ella es de Mendoza e irá junto a 'Pichico Facon'. En total se clasificaron 20 jinetes en esta categoría; saldremos a la pista con tres caballos”.

El sábado será el turno de la categoría novicios. “En esta instancia están incluidos los caballos nuevos, hasta 5 años. Compito en la final con dos caballos, con ‘Cañumil Alicate’ y ‘Las Caldenadas Forastero’”, aseveró.

El domingo, la hermana de María Fe, Julieta, peleará su puesto en la final de la Copa Femenina, junto a su compañero “Calden Facon Diablo”. Ella competirá contra las 10 mejores mujeres de todo el país, de las categorías B y C. “Con Anita no podemos competir, porque somos categoría A, que será el domingo”, aclaró la amazona y siguió: “Además, Julieta, desde Instituto San Ignacio, está preparando un competidor que va a las finales de la categoría menores B, que son jinetes menores de 9 años, Benicio Sosa Caballero, cuyo caballo se llama ‘Vino Tinto No Te Cures’”.

Junto a otra de sus hermanas, Ana Sol de Battista, y sus caballos “Tinajera El Jefe” y “Tinajera Altivo”, María Fe es finalista de la categoría A profesional que se va a realizar en Palermo entre el 28 de marzo y el 2 de abril. Yo voy a competir con “Arraigado Desterrada”.

“Estamos felices de poder participar con todos estos caballos. Hemos tenido un crecimiento en la escuela: el año pasado fuimos solo con tres caballos y este año en total llevamos aproximadamente 10”, dijo María Fe.

Con respecto a la final en Palermo, Ana Sol expresó que “será una final grande, porque participan caballos de Brasil y Uruguay, entre otros países. Es una fecha que se organiza cada cuatro años, entonces es muy importante. Además, es un orgullo haber clasificado para esta instancia y poder estar representando a San Luis en la categoría más alta, en una de las pistas más importantes que tiene Argentina”, expresó emocionada.