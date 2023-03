Un puntano fue finalista del programa chileno "Yo soy"

El color de su voz, el parecido físico, pero principalmente el carisma que encierra en su sonrisa compradora, fueron los condimentos que empujaron a Germán Contreras, conocido en el mundo artístico como "Kael", a participar de "Yo soy", el programa de televisión número uno en Chile, que se emitió semanalmente por la señal Chilevisión, y que buscó las imitaciones perfectas de los artistas más famosos del mundo.

El puntano, que actualmente vive en Mendoza y viaja seguido al país vecino por las innumerables contrataciones que salieron luego de su participación, llegó entre los doce finalistas gracias a su notable parecido vocal, y también físico, con Luis Fonsi, el famoso cantante melódico con incontables canciones que agita los corazones de sus seguidores y que logró aún más popularidad con el hit "Despacito".

Germán eligió su personaje y, desde octubre hasta el viernes, compitió con otros imitadores de muy buen nivel y que el público siguió hasta las últimas instancias. El premio mayor quedó para Roberth Ordóñez, imitador ecuatoriano de Camilo Sesto que se llevó el 49 por ciento de los votos.

Sin embargo, la alegría no se derrumbó para Contreras que, luego de competir tantos meses, lograr contactos y hacer amigos y colegas de todo el mundo, consiguió trabajo en Chile, donde se presentará durante buena parte del año en bares, festivales y teatros dedicados al mundo de la imitación.

"Al público chileno le gusta mucho este tipo de actuaciones y es momento de aprovechar la oportunidad", contó el artista recién llegado al país.

Germán nació en San Luis y vivió en la provincia hasta los 13 años. Antes de que el trabajo de sus padres llevara a la familia Contreras a Río Negro como primera parada, el joven que ahora tiene 26 años, jugó al fútbol en el club Estudiantes.

"Cuando nos mudamos no pude seguir con el deporte, y mi mamá quería que hiciera alguna actividad para que merme mis energías. Era un niño muy inquieto", recordó Germán. Así fue que, por su cuenta, descubrió la música y se quedó con ella para siempre.

Un año después de que el artista llegara a la Patagonia, nuevamente su familia se mudó. Ahora la parada era Mendoza, donde se quedaron definitivamente y Germán pudo pensar en perfeccionarse y comenzar a sacarle jugo a su talento vocal.

"Cuando crecí, comencé a tener shows en bares locales y mi anhelo era trabajar exclusivamente de la música. Al principio me costó y tuve que dedicar mi tiempo a otros trabajos, pero solo era cuestión de esperar", aseguró.

En el 2018, con la confianza que lo caracteriza, se presentó en el casting del programa "La Voz Argentina", pero la suerte se truncó. "Igual no me di por vencido, seguí presentándome en mi ciudad, coseché seguidores y le di para adelante", expresó.

Los contactos llegaron y años después, "Kael" fue convocado en el 2022 para la quinta edición de "Yo soy", que durante todo el verano fue el dueño del rating de la televisión chilena.

"Fue una experiencia inolvidable porque todo el tiempo tuve que pensar en cómo conquistar al público de una manera diferente. Los duetos eran de tres participantes y llegar hasta la final fue un logro más que satisfactorio, aunque un poco difícil", agregó.

Además, el artista se llevó grandes amigos, mucha diversión y conoció a personas de todo el mundo con el que se relacionó y le abrieron las puertas para futuros viajes, encuentros y recitales en lugares que imaginaba de pequeño y ahora son una realidad. El éxito está en sus manos y desea usar los logros adquiridos para salir adelante y hacer de la música su estilo de vida.

"Quiero aprovechar cada oportunidad que se me presente y cada concierto que llegue para poder trabajar, ahorrar dinero y salir adelante con mi carrera solista. Tengo muchas canciones que todavía no ven la luz y sería lindo poder encontrarme con ellas en algún futuro. Por ahora, seguiré con la propuesta que me vincula con la imitación con el mayor de los respetos", explicó Germán.

Un deseo que le toca muy de cerca es volver a San Luis, ya como músico. "Espero tener pronto la posibilidad de cantarle a la tierra en que nací, sería muy hermoso para mi", concluyó.