Santiago Rodríguez: "Lo que viví en La Bombonera es inexplicable"

Como si hubiera estado jugando en el estadio "Gobernador Vicente Dupuy" de su querida Arizona, Santiago Alejandro Rodríguez dio una masterclass en el mítico "Alberto J. Armando" del Club Atlético Boca Juniors el domingo por la tarde.

Asistencia a Adrián Martínez en el segundo tanto, y zurdazo al primer palo de Sergio "Chiquito" Romero para marcar el tercer gol para que Instituto liquidara la historia ante el "Xeneize". Con este aporte, "La Gloria" cordobesa se llevó la cuarta victoria de su historia en "La Bombonera", donde no ganaba desde hace casi 37 años.

Poco a poco va adaptándose a la primera división el zurdo delantero que tiene 2 goles y 2 asistencias con los que cooperó de manera directa en 4 de los 11 goles que lleva el club cordobés en el torneo, y que lo tienen en puesto de copas con 13 puntos, a 5 del puntero que era, hasta este lunes, River Plate.

Con la humildad y predisposición que tuvo siempre, el "Morta" —como lo apodan en su pueblo— charló con El Diario pocas horas después de conseguir uno de los hitos más grandes de su carrera, junto con el ascenso a la Primera División, y se ilusiona con seguir cumpliendo grandes sueños en el futuro.

—Contame las sensaciones después de hacer un gol en "La Bombonera"...

—Primero que nada estoy contento por el triunfo, porque ganar en esa cancha con todo lo que significa y ante un gran rival como es Boca es algo muy difícil de conseguir; y en lo personal, feliz porque hacer un gol en "La Bombonera" es un sueño que tengo desde muy chico y fue todo más que redondo por el gol, por el resultado y obvio, por el marco.

—Además, le habías puesto un poco de picante en la semana con lo de si tiembla o no tiembla...

—Igual eso como que lo sacaron de contexto. Yo conté la historia de un amigo que va siempre a "La Bombonera" y me contaba que se mueve y me pidió que le cuente si se siente de adentro y bueno, se fue un poco de las manos. Obviamente que de ninguna manera le faltaría el respeto a ningún equipo, y menos a uno tan grande como Boca.

—Tres victorias, cuatro empates, apenas una derrota. El presente del equipo es espectacular. ¿Lo sienten así?

—Sí, la verdad es que hemos tenido un gran comienzo de torneo. Pese a que confiamos en nosotros, no nos imaginábamos esto, porque es una liga muy difícil, llena de grandes jugadores, de grandes equipos, y la idea es cosechar la mayor cantidad de puntos, primero para mantener la categoría, que es el primer objetivo, y después se verá si estamos para algo más. Pudimos mantener la base, llegaron algunos refuerzos que nos mejoraron y creo que partido a partido nos vamos a ir soltando en lo que significa la Primera División, que es otro juego, mucho más rápido sobre todo.

—La dupla con "Maravilla" Martínez está cada vez mejor, pareciera que se conocen de toda la vida...

—Adrián es un gran jugador. Es muy intenso, cuida mucho la pelota, pelea mucho y nosotros, los que venimos de atrás, vamos recogiendo la basurita que él va dejando. Frente al arco es un gran goleador. Nos vamos conociendo; ayer pudimos hacer un gol cada uno y darnos una asistencia también el uno al otro. Tenemos que aprovechar mucho ese tipo de jugadores que saben manejar muy bien los tiempos allá arriba.

—Y en la lista de sueños, después de tachar el "gol a Boca en 'La Bombonera", ¿qué te queda?

—Lo primero que quiero es disfrutar todo esto que me está pasando. Yo debuté hace 8 partidos en primera y quiero vivir con la misma alegría cada partido, todas las canchas que me toque visitar. Lo de ayer en "La Bombonera" es algo inexplicable. Estar ahí, adentro de ese templo del fútbol argentino donde muchos jugadores desean estar. La verdad que lo valoro un montón. Sueños tengo muchos. El del gol a Boca era uno grande y de a poco van a ir llegando otros por cumplir.

—La gente de Instituto, que es tan pasional, debe estar muy feliz con ustedes. ¿Sienten ese amor del hincha?

—La gente acá lo vive muy especial, son muy hinchas. Desde el año 86 que el equipo no ganaba en la cancha de Boca. Hemos logrado algo que deseaban mucho, que no tengo dudas que lo están disfrutando y nadie más que ellos se lo merecen. Esperamos poder seguir dándoles este tipo de alegrías para devolverles un poco de los que ellos nos dan, porque son los que mantienen en pie a este club.

—Me imagino que de Arizona y todo San Luis llegaron muchos mensajes por el gol...

—Sí, bueno, en mi pueblo es así, casi todo el pueblo me escribió. En Arizona la mitad son de Boca y la otra mitad de River prácticamente, así que algunos me putearon un poquito (risas). Mi familia lógico que fue la primera. De San Luis también tengo muchos mensajes, algunos no los he contestado porque recién puedo agarrar el celular tranquilo hoy a la mañana (por ayer). La verdad es que uno no se da cuenta del tamaño del logro. Yo soy muy tranquilo, pero estoy realmente muy feliz.