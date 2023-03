Un puntano cazará talentos para las selecciones nacionales

Lucas Moreno, el entrenador de los equipos masculino y femenino de handball de la ULP, y también de las selecciones puntanas que representan a la provincia en los Binacionales, tendrá desde ahora y a su cargo la responsabilidad de encontrar los mejores talentos de la región Cuyo para aportarlos a las selecciones nacionales de este deporte.

Con la intención de tener ojos y presencia en todo el país, la Confederación Argentina de Handball lanzó el año pasado el programa Desarrollo del Handball Argentino 2022 -2028, que tras un año de prueba decidió que cada zona del país tenga un referente y ese será Moreno para esta parte del país.

“La CAH comenzó el año pasado con este programa junto a las federaciones y asociaciones de todo el país. En la primera parte se trabajó con 24 entrenadores y este año se tomó la iniciativa de sumar a un entrenador como mínimo de cada provincia; así fue la designación luego de una postulación en representación de la Federación Sanluiseña”, señaló Lucas.

Esta oportunidad le llega a Moreno tras 20 años de trabajo para el handball de la provincia. Llegó de Villa Dolores en 2000 para estudiar Educación Física; fue primero jugador, luego árbitro e instructor de árbitros desde 2003 en adelante. Pero lo más rico de su carrera ha estado como DT desde donde consiguió varios títulos, como el recordado ascenso a la División A de Cadetes Masculinos, cuando su equipo derrotó a River Plate. También fue campeón en Juegos Evita en Sub 16, consiguió medallas de plata y bronce dirigiendo a las selecciones puntanas en los Binacionales en las ediciones de 2013 y 2022.

“Considero que puedo aportar al crecimiento de nuestra región. Pronto estaremos informando las fechas de concentración para todos los deportistas federados de nuestra provincia”, comentó el puntano.

El esquema con el que trabajarán será una convocatoria por quincena en San Luis; al mismo tiempo ocurrirá lo mismo en San Juan y Mendoza con entrenadores de cada una de esas provincias, para luego tener reuniones regionales donde Moreno hará evaluaciones.

"El fin es armar una selección de Cuyo, de la que seré el entrenador, que competirá a fin de año con las de otras regiones del país, además a fin de año también se realiza el campeonato Centro Sur donde estarán los mejores del país", explicó el DT.

Ya hay chicos que han formado parte de preselecciones nacionales en cadetes y juveniles. El año pasado en femenino Delfina Vuarino y Victoria Moritz estuvieron a un paso de vestirse oficialmente de celeste y blanco, mientras que en varones Lautaro Moreno (hijo de Lucas), también estuvo cerca en la división cadetes. "Apuntamos a trabajar con esos chicos para que logren estar en la lista definitiva y también otros jugadores de categorías menores que tienen mucha proyección", comentó el profesor.

Por su tarea, el entrenador tendrá vínculo y diálogo constante con los coordinadores nacionales Eduardo "Dady" Gallardo y Priscila Álvarez, que monitorearán todo el trabajo realizado en cada rincón del país.

“Le agradezco a la CAH y a sus coordinadores por confiar en mí, a la Federación Sanluiseña de Handball, al Campus Abierto de la Universidad de La Punta por todo el respaldo y a la escuela Nelson Mandela, instituciones que me permiten seguir formándome como profesional y creciendo día a día. Y en especial a mi familia, que me acompaña y me apoya día a día para seguir cumpliendo mis sueños; sin ellos nada de lo que logré sería posible", cerró Moreno.