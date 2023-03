La fiesta fue completa

Los campeones del mundo no necesitan brillar. Ya tienen brillo propio desde la final en Lusail. Los campeones del mundo están de paseo. Y pasearon en casa. Con la Copa y ante su gente.

En un “Monumental” colmado, la Selección Argentina tuvo su merecido festejo ante su gente, que coreó el nombre de todos, cantó toda la noche y revivió la emoción vivida en Qatar hace nada más que tres meses.

Al finalizar el partido con Panamá (victoria 2 a 0), y en medio de los shows programados para el festejo (cerró La K’onga a todo ritmo), el presidente de la AFA Claudio "Chiqui" Tapia les entregó la Copa y los jugadores de la "Albiceleste" desataron la fiesta final, con sus familiares, la vuelta olímpica y todos los cantitos de la hinchada.

El partido fue una excusa. Pero, por si acaso lo ganó, y hasta con luces y destellos en el final.

Argentina tocó y tocó buscando amplitud y profundidad, mientras el rival apenas espiaba lo que hacían los campeones del mundo.

Los panameños, invitados a la fiesta, hicieron un digno papel, mientras los “albicelestes” intentaban sacarse de la cabeza la colosal recepción del público.

A los 15' le fueron feo abajo a Messi: entre Galván y Murillo lo talaron y de esa acción, el tiro libre de Lio dio en el palo izquierdo.

Argentina no tenía precisión. En el "Monumental" era todo emoción. A los 21', ovación a Di María que no llegó a un pase.

A los 38' tapa "Dibu"... igual era offside. Pero valió para el aplauso al número 1. A los 43', el arquero Guerra le sacó un bombazo a Enzo Fernández antes del descanso.

En la parte final, Scaloni cambió de movida para que la gente siguiera aplaudiendo a los ingresados Lautaro y Lisandro Martínez, y Thiago Almada.

A los 4', casi gol olímpico de Messi. A los 7', el arquero salvó otro tiro libre de Lio y a los 11', el cuidapalos sacó con las uñas otro tiro libre del “Diez”. A los 15', Dybala y Paredes adentro. Di María y Enzo, fuera. Más aplausos. A los 24', Acuña entró por Tagliafico. Siguieron los aplausos de agradecimiento.

A los 32', el travesaño le negó el gol al capitán en otro tiro libre maldito; la renovación encarnada en Thiago Almada recibió el rebote y cruzó la bola al fondo del arco: 1-0. Desahogo y ganas de gritar un gol del campeón mundial. Todo eso en el alarido “Monumental”.

Y a los 44', bendito tiro libre y lustrado zurdazo, acomodado con el botín dorado de Messi al ángulo. La fiesta era completa. Los muchaaaaaachos ganaron 2 a 0 con el sello de su líder.

El entrenador del seleccionado argentino, Lionel Scaloni, se mostró emocionado antes y después del partido celebratorio al manifestar que no sabe "cuándo se va a repetir algo igual".

"Compartir tanta emoción con nuestra gente, en nuestro país, es algo que seguramente será difícil de reiterar. Quizá sea en el próximo Mundial. Ojalá", sintetizó Scaloni en el campo de juego, apenas finalizado el encuentro.

"Pero además de esta emoción, en definitiva también este partido nos sirvió, porque el equipo tuvo que trabajar hasta el final para ganar, ya que tuvo oposición. Y eso es bueno para seguir siempre compitiendo al máximo", destacó.

El líder de la Scaloneta volvió a emocionarse al referirse a su padre y, acto seguido, destacó que "todo esto es gracias a los jugadores y también a ustedes, los hinchas argentinos, que nos apoyaron en todo momento. Jamás imaginé recibir un homenaje como este", completó su alocución el de Pujato con un nudo en la garganta.

En tanto, Messi manifestó que "Dios es el que elige los momentos para que pasen las cosas y esta Copa del Mundo llegó después de mucho sufrimiento", al hacer un breve recorrido de todo lo transitado con la camiseta "albiceleste" hasta la conquista en Qatar.



"Siempre está ahí todo el recorrido, porque lo sufrí mucho, ya que recuerdo haber venido a la Argentina y sufrir mucho porque no salían las cosas y perdíamos finales. Pero esta recompensa es muy grande", dijo el rosarino.





Esto es lo que nos tocó pasar a todos. Pero Dios es el que elige los momentos y se ve que tenía que pasar de esta manera. Así que ahora hay que disfrutar y seguir mirando hacia delante. Lionel Messi

Messi apuntó que después del título mundial sabían que "esto iba a quedar para la historia".



"Por ejemplo, el otro día salí con una sonrisa del restaurante al que fui a comer, porque el cariño de la gente me pone muy feliz", apuntó.



"Es que siempre quiero venir a mi país, pero ahora que somos campeones del mundo es diferente y difícil de explicar. Por eso, por lo importante y linda que es, siempre es lindo tocar y tener cerca a la Copa del Mundo", confió.



"Pero también esto va muy rápido y a veces no da tiempo a pensar en que somos campeones del mundo, porque uno está mirando siempre lo que va a pasar y no lo que ya pasó", concluyó el capitán argentino, que hoy marcó su gol 800 como profesional y 99 con la camiseta de la Selección Argentina.